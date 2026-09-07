Ngày 7/9, diễn ra lễ ký kết hợp tác ba bên giữa Ủy ban Olympic Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam và Vietcontent. Theo đó, Revive - thương hiệu nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam - trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng đoàn TTVN tham dự Asiad 20.

Tới thời điểm này, Ủy ban Olympic Việt Nam và đoàn TTVN có 3 đơn vị tài trợ đồng hành trong sự chuẩn bị tham dự Asiad. Sau khi tổng hợp đầy đủ các nguồn tài trợ, đoàn TTVN công bố mức thưởng “nóng” chính thức đối với từng kết quả huy chương Asiad 20 vào tuần tới.

Đoàn TTVN có thêm nhà tài trợ tại Asiad 20. Ảnh: Vietcontent

Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định toàn bộ số tiền vận động từ các nhà tài trợ đồng hành với đoàn TTVN được tập trung dành cho thưởng “nóng” nhằm động viên tinh thần HLV, VĐV khi đạt huy chương.

Đoàn TTVN tham dự Asiad diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV của các môn điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), bóng chuyền bãi biển (nam, nữ), bóng đá (nam, nữ), judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Asiad 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10. Lễ xuất quân của đoàn TTVN dự kiến được tổ chức ngày 9/9 tại Hà Nội. Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV và phấn đấu đứng trong top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.