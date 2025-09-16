Thực tiễn cho thấy, trong khó khăn, khủng hoảng, chỉ những DN có tầm nhìn chiến lược, có tư duy kiến tạo mới có thể kịp thời tái cấu trúc, thay đổi tư duy, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới mô hình kinh doanh để tăng trưởng. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là một minh chứng điển hình cho tư duy quản trị đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Hậu cần năng lượng kỹ thuật PTSC. Nguồn: Petrovietnam

Biến “nguy” thành “cơ”

Giai đoạn 2016-2019, Petrovietnam ở đáy của cuộc khủng hoảng. Khi ấy, nhiều dự án lâm vào bế tắc, nhiều đơn vị liên tục thua lỗ. Khó khăn càng lớn gấp bội khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Thay vì bị động, Petrovietnam đã lựa chọn cách tiếp cận đầy chủ động với tư duy “quản trị biến động”, một tư duy quản trị mới, hiện đại. Tập đoàn đã chủ động, chuyển từ ứng phó tình huống sang chủ động “quản trị biến động”, coi biến động thị trường là yếu tố tất yếu, cần được dự báo, phân tích và chủ động kịch bản điều hành.

Ông Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Petrovietnam khảo sát khu vực dự kiến xây dựng tổ hợp lọc hóa dầu tại Long Sơn. Nguồn: Petrovietnam

Giữa tâm bão “khủng hoảng kép”, dưới sự dẫn dắt của TS. Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (khi đó đang là Tổng Giám đốc Tập đoàn), Petrovietnam đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác - sản xuất, tập trung vào an toàn, tối ưu chi phí và đảm bảo dòng tiền. Cùng với đó, tập đoàn tiến hành tái cơ cấu danh mục đầu tư, rà soát các dự án chưa hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ.

Công tác quản trị của tập đoàn được quán triệt bám sát diễn biến tình hình, chủ động đưa ra các dự báo, đánh giá, có các giải pháp, phương án cụ thể cho từng thời điểm, cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để tìm cách tháo gỡ, thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, thậm chí cao hơn, áp lực hơn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Nguồn: Petrovietnam

Nhờ đó, Petrovietnam không những trụ vững trong biến động mà còn bứt phá trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam; là một trong số ít công ty năng lượng, dầu khí trên thế giới vượt qua khủng hoảng và đạt lợi nhuận dương hơn 20 nghìn tỷ đồng.

“Quản trị biến động” - nền tảng cho sự phát triển bền vững

Sau này, “quản trị biến động” tiếp tục được Petrovietnam đưa lên tầm cao mới và coi đây là nền tảng phát triển bền vững.

Petrovietnam đã triển khai hệ thống quản trị thông minh, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong dự báo thị trường, tối ưu hóa vận hành khai thác. Tập đoàn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, đánh giá kịch bản biến động giá, đảm bảo khả năng ứng phó chủ động.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn, các đơn vị chuyên môn, đội ngũ chuyên gia liên tục cập nhật dữ liệu, mô phỏng kịch bản biến động giá dầu, nhu cầu tiêu thụ, rủi ro địa chính trị… từ đó tạo cơ sở khoa học để lãnh đạo đưa ra quyết sách kịp thời.

Ông Lê Mạnh Hùng khảo sát Dự án Hywind Tampen tại Gulen, Na Uy. Nguồn: Petrovietnam

Nhờ đó, chỉ trong vài năm, nhiều chỉ tiêu quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách của Petrovietnam đều tăng trưởng ấn tượng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo; khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt trong thực hiện 5 “An” (An ninh năng lượng; An ninh kinh tế; An ninh lương thực; An ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển; An sinh xã hội).

Có thể nói, hành trình phát triển của Petrovietnam là minh chứng sống động cho thấy, thông qua công tác quản trị và điều hành, đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là những “đầu tàu” còn giữ vai trò quan trọng trong việc khơi dậy, thúc đẩy bản lĩnh, ý chí, tinh thần tự hào và khát vọng của tập thể.

Bản lĩnh Petrovietnam

TS. Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo tập đoàn luôn kiên định trong công tác quản trị, điều hành theo hướng, Petrovietnam phải xác định rõ vị trí, vai trò trong nền kinh tế và xu thế phát triển năng lượng toàn cầu, từ đó xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, trở thành tập đoàn năng lượng quốc gia lớn mạnh, hiện đại, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, ngang tầm khu vực và thế giới.

Chuyển dịch tư duy từ một tập đoàn dầu khí đơn thuần, Petrovietnam xác định lộ trình mở rộng thành tập đoàn năng lượng đa lĩnh vực, không chỉ dựa vào dầu khí truyền thống mà còn tiên phong trong phát triển các sản phẩm, công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Hội nghị BCH Đảng bộ Petrovietnam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030. Nguồn: Petrovietnam

Theo hướng đó, Petrovietnam đã xây dựng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với những định hướng lớn, gồm: Đa dạng hóa nguồn năng lượng, trong đó đầu tư mạnh vào LNG, điện khí, điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh, sinh khối…; xanh hóa chuỗi giá trị dầu khí thông qua giảm phát thải khí nhà kính, áp dụng công nghệ hiện đại trong khai thác và chế biến; đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển (R&D), xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ năng lượng mới, hợp tác với các tập đoàn quốc tế; mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ năng lượng thế giới.

Ngọc Minh