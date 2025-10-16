Ngày 16/10, lãnh đạo UBND xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, ông N.T.Th. (SN 1964, trú thôn Đông Duyệt, xã Đông Trạch) điều khiển xe máy đến trước cây xăng Đông Trạch trên Quốc lộ 1A. Sau đó, ông Th. đội mũ bảo hiểm, đi bộ sang lề đường bên kia rồi bất ngờ lao ra trước đầu một chiếc xe tải đang lưu thông.

Tài xế xe tải ngay lập tức đánh lái sang phía làn đường ngược lại nhưng vẫn tông phải ông Th. Hậu quả ông Th. tử vong tại chỗ.

Ông Th. lao ra trước đầu xe tải, nghi có ý định tự tử. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, hàng xóm lại phát hiện vợ ông Th. là bà T.T.L. (SN 1964) tử vong tại nhà riêng (thôn Đông Duyệt).

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Hải Quân, Chủ tịch xã Đông Trạch cho biết: “Sáng nay, một người hàng xóm sang tìm bà L. nhưng gọi mãi không thấy trả lời nên đã đi vào nhà. Khi vào bên trong, thấy bà L. nằm trong nhà tắm, người hàng xóm lại gần thì phát hiện bà đã tử vong".

Cũng theo ông Quân, vợ chồng ông Th. làm nghề tự do. Có thông tin mấy ngày trước đó hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Hiện chính quyền xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng.