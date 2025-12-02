Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, ngày 23/11, bệnh nhân H.T.L. (66 tuổi, trú tại xã Mỹ Thái, Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa nhiều và tiêu chảy sau khi uống rượu pha mật cá trắm.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, bà đã uống rượu pha mật cá trắm (cá nặng 3kg) để chữa đau đầu. Đây là thói quen dân gian vẫn tồn tại ở một số địa phương. Chỉ thời gian ngắn sau, bà bị đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn liên tục kèm tiêu chảy nhiều lần.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiến hành thăm khám, xét nghiệm khẩn cho bà L. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm gan cấp, men gan AST gần 10.000 U/L - cao gấp khoảng 250 lần giới hạn bình thường, diễn tiến nhanh sang suy gan cấp, nguy cơ suy thận, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp điều trị triển khai phác đồ tích cực cho bệnh nhân: đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch bảo vệ tế bào gan, lợi tiểu cưỡng bức và lọc máu hấp phụ bằng quả lọc MG250 để loại bỏ độc tố.

Sau 48 giờ lọc máu, các chỉ số sinh hóa của bệnh nhân giảm rõ rệt và trở về bình thường. Bà L. hết tiêu chảy, tỉnh táo, ăn uống được; chức năng gan thận cải thiện tốt. Sau 10 ngày điều trị, bà hồi phục hoàn toàn và xuất viện, không ghi nhận di chứng.

Bác sĩ Trần Thị Anh - Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 chia sẻ: “Mật cá trắm chứa độc tố cực mạnh. Việc sử dụng mật cá để chữa bệnh là hoàn toàn phản khoa học và có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời”.

Đáng ngại, vẫn còn nhiều người tin rằng mật cá có thể nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính như hen phế quản, đau lưng hay viêm đại tràng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mật cá trắm, cá trôi đều chứa độc chất cyprinol cực mạnh, có thể gây ngộ độc cấp tính, đặc biệt khi cá nặng từ 3kg trở lên.

Sau trường hợp này, bác sĩ Trần Thị Anh khuyến cáo người dân tuyệt đối không uống mật các loại cá, đặc biệt là mật cá trắm. Khi trót uống cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.