Nhân viên được thông báo sẽ làm việc với cường độ cao hơn trong thời gian tới, các khu trưng bày được tái bố trí và những chiếc bàn chuyên biệt đang dần xuất hiện, tất cả nhằm sẵn sàng cho một đợt ra mắt sản phẩm quy mô lớn ngay trong tháng này.

Apple đang đặt kỳ vọng rất lớn vào loạt sản phẩm sắp công bố. Ảnh: MacRumors

Theo bản tin Power On của nhà phân tích uy tín Mark Gurman, mức độ chuẩn bị tại các Apple Store hiện nay tương đương với thời điểm hãng trình làng một mẫu iPhone mới. Điều đó cho thấy Apple đang đặt kỳ vọng rất lớn vào loạt sản phẩm sắp công bố.

Bàn trưng bày riêng cho một sản phẩm “chiến lược”

Điểm đáng chú ý nhất là việc các cửa hàng Apple đang bố trí những bàn trưng bày dành riêng cho một sản phẩm hoàn toàn mới. Thông thường, chỉ những thiết bị có sức hút đặc biệt, như iPhone cao cấp, mới được hưởng sự ưu ái này.

Trong tháng này, Apple được cho là sẽ giới thiệu hàng loạt thiết bị mới, bao gồm iPhone 17e, các phiên bản MacBook Air và MacBook Pro nâng cấp, iPad và iPad Air thế hệ mới, cùng một mẫu MacBook giá rẻ hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, theo Gurman, chính chiếc MacBook giá rẻ mới là “nhân vật chính” được Apple dành sự quan tâm đặc biệt tại hệ thống bán lẻ.

Nội bộ Apple được cho là đánh giá mẫu máy này có “giá trị đáng kinh ngạc” trong phân khúc, một nhận định hiếm thấy đối với hãng vốn nổi tiếng với mức giá cao.

Trong nhiều năm, MacBook luôn nằm ở phân khúc cao cấp với mức giá khó tiếp cận đối với học sinh, sinh viên hoặc người dùng phổ thông. Tuy nhiên, chiến lược mới cho thấy Apple đang chủ động mở rộng tệp khách hàng.

Mẫu MacBook giá rẻ này được phát triển với mục tiêu thu hút nhóm người dùng trẻ, đặc biệt là sinh viên. Apple cũng kỳ vọng lôi kéo người dùng Windows và Chromebook chuyển sang hệ sinh thái của mình.

Không chỉ vậy, hãng còn nhắm tới những người đang sử dụng iPad hoặc những người yêu thích Apple nhưng chưa từng sở hữu một chiếc MacBook.

Điểm đặc biệt của thiết bị này nằm ở việc sử dụng chip dòng A, vốn thường xuất hiện trên iPhone, thay vì chip dòng M như các mẫu MacBook hiện nay. Điều này cho phép Apple cắt giảm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu năng đủ dùng cho các tác vụ học tập, làm việc cơ bản.

Dù là phiên bản tiết kiệm, máy vẫn được hoàn thiện bằng kim loại cao cấp, giữ lại cảm giác “premium” đặc trưng của Apple. Bên cạnh đó, hãng còn mang đến các tùy chọn màu sắc trẻ trung, tươi sáng, một bước đi phá vỡ phong cách thiết kế truyền thống vốn thiên về tông màu trung tính.

Mức giá dự kiến khoảng 500–600 USD được xem là bước ngoặt lớn. Nếu chính xác, đây sẽ là chiếc laptop Apple có giá khởi điểm thấp nhất trong nhiều năm qua, mở ra cơ hội tiếp cận hệ sinh thái macOS cho hàng triệu người dùng mới.

Tín hiệu cho một chiến lược mở rộng mạnh mẽ

Đáng chú ý, loạt sản phẩm sắp ra mắt chỉ là bước khởi động cho một năm được dự đoán nhiều thay đổi. Apple được cho là đã điều chỉnh chu kỳ phát hành iPhone.

Trong năm nay, hãng sẽ không tung ra phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18 cũng như mẫu iPhone Air 2 như thường lệ.

MacBook thường giữ được vẻ ngoài rất chuyên nghiệp. Ảnh: Apple

Thay vào đó, người dùng chỉ được chứng kiến sự xuất hiện của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, hai phiên bản cao cấp nhất. Đây là chiến lược có thể giúp Apple tập trung vào phân khúc lợi nhuận cao, đồng thời tinh giản danh mục sản phẩm.

Đặc biệt, mẫu iPhone màn hình gập, sản phẩm vốn được đồn đoán nhiều năm, dự kiến sẽ ra mắt cùng thời điểm với các mẫu Pro.

Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là bước đi mang tính lịch sử, đưa Apple vào sân chơi hoàn toàn mới trong ngành smartphone.

Bên cạnh đó, Gurman còn cho rằng một mẫu MacBook màn hình cảm ứng cũng có thể xuất hiện trước khi năm nay khép lại.

Điều này sẽ tiếp tục phá vỡ ranh giới giữa Mac và iPad, hai dòng sản phẩm vốn được Apple giữ tách biệt rõ ràng trong chiến lược nhiều năm qua.

Việc Apple Store trên toàn cầu nâng cấp trạng thái chuẩn bị cho thấy hãng đang đặt cược lớn vào đợt ra mắt lần này. Không chỉ đơn thuần là bổ sung sản phẩm, Apple dường như đang tái định hình cách tiếp cận thị trường: đa dạng hóa mức giá, mở rộng nhóm khách hàng và thử nghiệm những danh mục thiết bị mới.

Nếu thành công, MacBook giá rẻ có thể trở thành “cánh cửa” đưa một thế hệ người dùng mới bước vào hệ sinh thái Apple.

Còn với iPhone gập và các thay đổi trong chu kỳ phát hành, năm nay có thể đánh dấu một chương hoàn toàn khác trong chiến lược sản phẩm của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.

Sau nhiều năm trung thành với công thức an toàn, Apple đang cho thấy họ sẵn sàng bước ra khỏi vùng quen thuộc. Và những chiếc bàn trưng bày mới tại Apple Store chính là dấu hiệu đầu tiên cho một cuộc chuyển mình đáng chú ý.

(Theo PhoneArena, MacRumors)