Theo nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro Max có thể kết hợp viên pin dung lượng kỷ lục 5.200 mAh, chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nanomet cùng modem C2 do Apple tự thiết kế. Nếu tất cả trở thành sự thật, đây có thể là bước nhảy vọt lớn nhất về pin trong lịch sử iPhone.

Một concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Fpt./YouTube)

Đáng chú ý hơn, một báo cáo mới cho biết dòng máy này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất, dấu mốc cho thấy kế hoạch ra mắt vào tháng 9 đang dần được hiện thực hóa.

Bước nhảy lên pin 5.200 mAh lớn nhất từ trước đến nay

Theo các rò rỉ mới, iPhone 18 Pro Max và có thể cả phiên bản tiêu chuẩn sẽ dày hơn đôi chút để chứa viên pin lớn hơn. Các nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho rằng bản Pro Max có thể đạt dung lượng 5.200 mAh, trở thành chiếc iPhone sở hữu pin lớn nhất từng được Apple trang bị.

Đây là thay đổi đáng kể nếu so với các thế hệ trước vốn thường ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ. Việc tăng dung lượng pin vật lý là cách trực tiếp và rõ ràng nhất để kéo dài thời lượng sử dụng.

Theo phân tích của 9to5Mac, việc mở rộng kích thước pin là “bằng chứng rõ ràng nhất” cho thấy Apple đang nhắm tới mức thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, dung lượng pin chỉ là một phần của câu chuyện. Sự tối ưu từ phần cứng và phần mềm mới là yếu tố quyết định iPhone 18 Pro Max có thực sự bứt phá hay không.

Modem C2: Bước đi độc lập khỏi Qualcomm

Một trong những thay đổi chiến lược quan trọng nằm ở modem di động mới. Apple được cho là sẽ trang bị modem C2 do hãng tự phát triển, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào Qualcomm như nhiều năm qua.

Thế hệ modem hiện tại của Apple là C1X – xuất hiện trên dòng iPhone Air và được dự đoán sẽ có mặt trên iPhone 17e. Trước đó, modem C1 đã mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu suất năng lượng. Vì vậy, C2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng này, giúp giảm mức tiêu thụ điện khi kết nối 5G.

Đáng chú ý, C2 được đồn đoán hỗ trợ công nghệ NR-NTN (Non-Terrestrial Networks), mở đường cho khả năng kết nối vệ tinh 5G phục vụ truyền dữ liệu, thay vì chỉ dừng ở nhắn tin khẩn cấp như hiện nay. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến lớn về tính năng kết nối toàn cầu.

Quan trọng hơn cả, đây có thể là lần đầu tiên một mẫu iPhone Pro không sử dụng modem của Qualcomm. Về mặt kinh tế và chiến lược, điều này cho thấy Apple đang tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn của mình, từ chip xử lý đến modem.

A20 Pro 2 nanomet: Hiệu năng cao, tiết kiệm điện hơn

Mảnh ghép thứ ba trong bức tranh nâng cấp pin là bộ xử lý mới, nhiều khả năng mang tên A20 Pro. Con chip này được cho là sản xuất trên tiến trình 2 nanomet, nhỏ hơn và tiên tiến hơn so với thế hệ 3 nanomet hiện tại.

Tiến trình nhỏ hơn thường mang lại hai lợi ích chính: hiệu năng cao hơn và mức tiêu thụ điện thấp hơn. Nếu Apple tối ưu tốt, A20 Pro có thể giúp iPhone 18 Pro Max vừa mạnh mẽ hơn trong các tác vụ AI, xử lý đồ họa hay quay video, vừa tiết kiệm pin hơn trong sử dụng hàng ngày.

Khi kết hợp viên pin 5.200 mAh, modem C2 tiết kiệm điện và chip A20 Pro 2nm, iPhone 18 Pro Max có đầy đủ điều kiện kỹ thuật để thiết lập chuẩn mực mới về thời lượng pin.

Dẫu vậy, một thực tế cần lưu ý là thời lượng sử dụng thực tế không chỉ phụ thuộc vào phần cứng. Mỗi thế hệ iPhone mới thường đi kèm các tính năng tiêu tốn năng lượng hơn, từ camera nâng cấp, màn hình sáng hơn đến các tác vụ AI chạy nền. Vì thế, ngay cả khi phần cứng tốt hơn, Apple có thể chỉ đặt mục tiêu duy trì thời lượng pin ổn định thay vì tăng đột biến.

Đã bước vào thử nghiệm sản xuất

Song song với các tin đồn về cấu hình, một báo cáo từ MacRumors cho biết dòng iPhone 18 đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt ở giai đoạn cuối.

Theo tài khoản rò rỉ Fixed Focus Digital trên Weibo, các mẫu Pro đã bắt đầu chạy dây chuyền thử nghiệm sản xuất để xác nhận quy trình trước khi chính thức sản xuất hàng loạt. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng và sản lượng kịp thời cho sự kiện ra mắt tháng 9.

Video hé lộ thiết kế mới của iPhone 18 Pro. (Nguồn: Fpt./YouTube)

“Dòng iPhone 18 đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt. Dây chuyền iPhone 18 Pro cũng đã bắt đầu hoạt động. Theo thông tin hiện tại, vật liệu không thay đổi nhiều; thiết kế và thông số tổng thể vẫn giữ nguyên”, nguồn tin cho hay.

Điều đó không có nghĩa sẽ không có những thay đổi quan trọng như pin lớn hơn, modem mới hay chip 2nm. Giai đoạn thử nghiệm chủ yếu liên quan đến xác nhận quy trình sản xuất và vật liệu, còn các tối ưu về phần mềm và hiệu suất năng lượng có thể vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành cột mốc mới trong hành trình nâng cấp pin vốn diễn ra khá thận trọng của Apple suốt nhiều năm. Trong bối cảnh người dùng ngày càng phụ thuộc vào smartphone cho công việc, giải trí và AI, thời lượng pin dài hơn không chỉ là tiện ích, mà còn là lợi thế cạnh tranh chiến lược.

Dẫu vậy, mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn tin đồn và thử nghiệm. Phải đến khi Apple chính thức công bố, giới công nghệ mới có thể biết liệu iPhone 18 Pro Max có thực sự lập kỷ lục pin như kỳ vọng, hay chỉ đơn giản là duy trì thế cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và thời lượng sử dụng mà hãng đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

(Theo Forbes, MacRumors, AppleInsider)