Sau nhiều tháng rò rỉ và đồn đoán, dòng Galaxy S26 cuối cùng đã chính thức ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked hôm 26/2.

Đúng như kỳ vọng, trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành tâm điểm của toàn bộ chương trình, với hàng loạt nâng cấp xoay quanh trải nghiệm thông minh và bảo mật.

Trong số đó, đáng chú ý nhất là tính năng phát hiện lừa đảo bằng AI, một “đặc quyền” từng chỉ có trên điện thoại Pixel, nay đã xuất hiện trên dòng Galaxy S mới.

Dòng Galaxy S26 vừa ra mắt. Ảnh: Samsung

Chặn lừa đảo trước khi chúng kịp ra tay

Một trong những tính năng được người dùng yêu thích trên các mẫu Google Pixel 10 là khả năng phát hiện lừa đảo tích hợp sẵn.

Công nghệ này sử dụng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị (on-device AI) để phân tích nội dung cuộc gọi và tin nhắn, tìm kiếm các mẫu hành vi thường gắn liền với hoạt động lừa đảo.

Nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong một cuộc gọi hoặc tin nhắn, điện thoại sẽ ngay lập tức cảnh báo người dùng bằng âm thanh và rung, giúp họ kịp thời nhận biết nguy cơ trước khi cung cấp thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện giao dịch.

Kể từ khi ra mắt, Google giữ tính năng này độc quyền cho dòng Pixel. Tuy nhiên, tại Galaxy Unpacked năm nay, hãng xác nhận công nghệ phát hiện lừa đảo bằng AI đã chính thức có mặt trên dòng Galaxy S26.

Đáng chú ý, người dùng Galaxy S26 không cần cài đặt thêm ứng dụng Google Phone để sử dụng. Thay vào đó, tính năng sẽ hoạt động trực tiếp trong ứng dụng gọi điện mặc định của Samsung.

Đây được xem là bước hợp tác đáng khen giữa hai “ông lớn” Android, khi vừa tận dụng thế mạnh AI của Google, vừa giữ được trải nghiệm nguyên bản trên thiết bị Samsung.

Về cơ chế hoạt động, tính năng này trên Galaxy S26 gần như tương tự Pixel. Nó sẽ bị tắt theo mặc định và người dùng phải chủ động kích hoạt trong phần cài đặt của ứng dụng gọi điện. Hệ thống chỉ phân tích các cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ, tránh can thiệp vào liên lạc quen thuộc.

Google cũng nhấn mạnh rằng nội dung hội thoại không bị tải lên đám mây, đảm bảo quyền riêng tư của người dùng không bị xâm phạm trong quá trình bảo vệ họ khỏi các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Vũ khí cần thiết trong trước vấn nạn lừa đảo số

Trong vài năm trở lại đây, lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn đã trở thành vấn nạn toàn cầu. Theo Liên minh Chống Lừa đảo Toàn cầu, riêng trong năm 2024, tổng số tiền bị đánh cắp trên toàn thế giới thông qua các cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo đã vượt mốc 1.000 tỷ USD. Con số này cho thấy quy mô và mức độ tinh vi ngày càng gia tăng của tội phạm công nghệ cao.

Trong bối cảnh đó, một hệ thống cảnh báo chủ động bằng AI ngay trên smartphone không còn là tính năng “cao cấp”, mà đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu.

Khi các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, từ giả mạo ngân hàng, cơ quan chức năng đến người thân, việc có một lớp bảo vệ thông minh hoạt động 24/7 giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể.

Tính năng phát hiện lừa đảo trên điện thoại thông minh Pixel. Ảnh: Google

Việc Samsung tích hợp công nghệ phát hiện lừa đảo lên Galaxy S26 cũng cho thấy xu hướng mới: các hãng smartphone không chỉ cạnh tranh bằng camera hay hiệu năng, mà còn bằng khả năng bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa số. Đây có thể xem là “chiến trường” mới của ngành di động, nơi AI đóng vai trò trung tâm.

Trong bài đăng trên blog chính thức, Google cho biết tính năng phát hiện lừa đảo sẽ không chỉ dừng lại ở Pixel và Galaxy S26. Hãng có kế hoạch triển khai rộng rãi cho nhiều thiết bị Android khác trong thời gian tới.

Điều này mở ra khả năng hàng trăm triệu người dùng Android trên toàn cầu sẽ sớm được tiếp cận công nghệ bảo vệ này.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tính năng trên Galaxy S26 mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh và được triển khai tại thị trường Mỹ.

Trong khi đó, trên các thiết bị Pixel, công cụ này đã hoạt động tại nhiều quốc gia khác như Australia, Ấn Độ, Anh và một số thị trường khác.

Với đà mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái Galaxy, giới quan sát kỳ vọng Samsung sẽ sớm đưa tính năng này đến nhiều quốc gia hơn, đặc biệt là các thị trường có tỷ lệ lừa đảo trực tuyến cao.

Sự xuất hiện của “siêu năng lực” Pixel trên Galaxy S26 không chỉ là một bổ sung về tính năng, mà còn là tín hiệu cho thấy ngành công nghiệp smartphone đang bước vào giai đoạn mới, nơi bảo mật và an toàn số trở thành ưu tiên hàng đầu.

Trong cuộc chiến chống lại tội phạm công nghệ cao, AI không còn là công cụ phụ trợ, mà đã trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ người dùng trong thế giới kết nối ngày càng phức tạp.

(Theo PhoneArena, Macworld)