Sau nhiều năm bị đánh giá là “giậm chân tại chỗ” về công nghệ pin, Samsung được cho là đang chuẩn bị bước vào một cuộc thay đổi mang tính bước ngoặt. Theo một báo cáo mới, hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ sớm trang bị pin silicon-carbon với dung lượng lớn hơn cho các flagship dòng Galaxy S, có thể là dòng Galaxy S27 ra mắt năm sau, điều mà người dùng đã chờ đợi từ rất lâu.

Dòng Galaxy S26 vừa ra mắt. Ảnh: Samsung

Đáng chú ý, mẫu Galaxy S26 Ultra vừa ra mắt vẫn tiếp tục truyền thống kéo dài suốt bảy năm sử dụng viên pin 5.000 mAh, mức dung lượng lần đầu tiên xuất hiện trên Galaxy S20 Ultra từ năm 2020.

Samsung tụt hậu về công nghệ pin

Theo nguồn tin được trích dẫn, Samsung đã thẳng thắn thừa nhận rằng hãng đang chậm chân trong cuộc đua đổi mới pin smartphone.

Cũng theo báo cáo, Samsung hiện đã phát triển một mẫu smartphone sử dụng pin silicon-carbon. Hãng được cho là đang áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi sang công nghệ mới diễn ra an toàn và hiệu quả, tránh lặp lại những sự cố trong quá khứ. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ ra mắt trong tương lai không xa.

Quan trọng hơn, toàn bộ các phiên bản thuộc dòng Galaxy S trong tương lai, từ bản tiêu chuẩn, bản Plus đến Ultra, được dự đoán sẽ tăng dung lượng pin lên mức “ba chữ số”, tức tăng thêm vài trăm mAh so với hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc mốc 5.000 mAh nhiều khả năng sẽ sớm bị vượt qua.

Vì sao pin silicon-carbon lại quan trọng?

Pin silicon-carbon có mật độ năng lượng cao hơn so với pin lithium-ion truyền thống. Nhờ đó, chúng có thể chứa nhiều năng lượng hơn trong cùng một không gian vật lý. Đây chính là chìa khóa giúp các hãng tăng dung lượng pin mà không cần làm thiết bị dày hoặc nặng hơn.

Trong khi Samsung còn thận trọng, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã triển khai công nghệ này từ khá lâu. Thị trường hiện đã có các mẫu smartphone tầm trung sở hữu pin 8.000 mAh, thậm chí có thiết bị đạt tới 10.000 mAh. Điều này khiến các “ông lớn” như Apple và Google bị đánh giá là chậm thích nghi.

Thực tế, Samsung không hoàn toàn bị ràng buộc bởi giới hạn kỹ thuật. Ngay cả tại thị trường Mỹ, nơi các quy định khá nghiêm ngặt, hãng vẫn có thể trang bị viên pin 5.600 mAh cho mẫu Samsung Galaxy Z TriFold. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở pháp lý, mà còn ở chiến lược sản phẩm.

Nhiều ý kiến cho rằng dòng Galaxy S26 có thể là “thế hệ chuyển giao” và phải đến Galaxy S27 năm sau, Samsung mới thực sự phá vỡ giới hạn pin 5.000 mAh. Nếu đúng vậy, đây sẽ là nâng cấp mà người hâm mộ mong chờ suốt nhiều năm qua.

Kỳ vọng nhưng cũng không ít lo ngại

Việc Samsung chuẩn bị áp dụng pin silicon-carbon rõ ràng là tin vui. Nếu hãng thành công, rất có thể Apple và Google cũng sẽ nhanh chóng làm theo, thúc đẩy toàn ngành chuyển dịch sang chuẩn pin mới.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số điểm khiến giới quan sát dè dặt. Báo cáo hiện chỉ đề cập đến dòng Galaxy S, đồng nghĩa với khả năng các thiết bị tầm trung dòng A và thậm chí cả smartphone gập cao cấp vẫn tiếp tục dùng pin lithium-ion truyền thống trong thời gian tới. Nếu Galaxy S27 mới được nâng cấp, thì khái niệm “sớm” có lẽ hơi lạc quan.

Một mối bận tâm khác nằm ở triết lý thiết kế của Samsung. Hãng vốn theo đuổi xu hướng làm smartphone ngày càng mỏng nhẹ. Trên Galaxy S26 Ultra, Samsung thậm chí phải đưa cụm camera lồi trở lại để có đủ không gian cho khẩu độ mới trong thân máy mỏng hơn.

Điều này làm dấy lên khả năng Samsung có thể tận dụng pin silicon-carbon không phải để tăng dung lượng, mà để tiếp tục giảm độ dày thiết bị trong khi vẫn giữ nguyên mức 5.000 mAh. Các mẫu Galaxy hiện tại đã gần chạm ngưỡng tối đa của pin lithium-ion và công nghệ mới có thể trở thành “lối thoát kỹ thuật” để duy trì thiết kế siêu mỏng.

Cuối cùng, thông tin này vô tình khiến dòng Galaxy S26 trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt một bộ phận người dùng. Dù màn hình bảo mật mới được đánh giá cao, nhiều fan Samsung thẳng thắn cho rằng họ sẵn sàng đổi lấy một viên pin lớn hơn thay vì những nâng cấp mang tính phụ trợ.

Dẫu vậy, nếu những gì báo cáo tiết lộ là chính xác, Samsung đang đứng trước cơ hội tái định nghĩa chuẩn pin trên smartphone cao cấp. Sau nhiều năm giữ nguyên mức 5.000 mAh, đã đến lúc hãng công nghệ Hàn Quốc cho thấy họ vẫn có thể dẫn đầu, không chỉ về màn hình hay camera, mà cả về yếu tố quan trọng bậc nhất là thời lượng pin.

(Theo PhoneArena, Mashable)