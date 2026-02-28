Theo đó, Galaxy S26 Edge và Galaxy Z TriFold 2 hiện vẫn đang trong tình trạng “treo”, chưa có quyết định cuối cùng về việc thương mại hóa.

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài tuyệt đẹp, Galaxy S25 Edge lại là một thất bại lớn về doanh thu. Ảnh: PhoneArena

Thông tin này được chính Giám đốc điều hành mảng Mobile Experience, ông Won-Joon Choi, chia sẻ, hé lộ nhiều toan tính chiến lược phía sau danh mục sản phẩm cao cấp của hãng.

Galaxy S26 Edge gần như bị khai tử

Nếu từng hy vọng dòng Galaxy S26 sẽ có thêm một phiên bản siêu mỏng để cạnh tranh trực tiếp với iPhone Air, có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ kỳ vọng đó.

Theo những chia sẻ mới nhất, Galaxy S26 Edge, mẫu máy từng được cho là sẽ thay thế cả Galaxy S25 Edge lẫn S25 Plus, gần như chắc chắn sẽ không xuất hiện trong năm nay.

Nguyên nhân không quá khó đoán: doanh số của Samsung Galaxy S25 Edge thấp hơn đáng kể so với các phiên bản còn lại trong cùng dòng sản phẩm.

Dù ông Choi chỉ mô tả con số bán ra là “tương đối thấp”, cách nói này được xem là sự xác nhận gián tiếp cho hàng loạt tin đồn trước đó rằng mẫu máy siêu mỏng này không được thị trường đón nhận như kỳ vọng.

Trên lý thuyết, Samsung chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm có thể ra mắt phiên bản kế nhiệm của S25 Edge.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo hãng nhấn mạnh rằng sản phẩm vẫn đang được “xem xét” cho thấy khả năng thương mại hóa trong tương lai là khá mong manh.

Nếu Galaxy S26 Edge không thành hiện thực, kịch bản xuất hiện Galaxy S27 Edge vào năm sau để cạnh tranh với thế hệ iPhone Air tiếp theo cũng trở nên khó xảy ra.

Điều này phản ánh thực tế rằng thiết kế siêu mỏng, dù hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, lại đặt ra nhiều thách thức về pin, tản nhiệt và chi phí sản xuất, những yếu tố có thể khiến người dùng không sẵn sàng đánh đổi chỉ để có một thân máy mỏng hơn vài milimet.

Tham vọng mở rộng hệ sinh thái màn hình gập

Trái ngược với sự ảm đạm quanh dòng Edge, mảng điện thoại gập của Samsung lại mang đến nhiều tín hiệu tích cực hơn. Dù không xác nhận cụ thể bất kỳ sản phẩm nào, ông Won-Joon Choi cho biết hãng muốn mang đến cho người dùng “càng nhiều lựa chọn càng tốt” về trải nghiệm gập mở.

Galaxy Z TriFold. Ảnh: PhoneArena

Điều đó đồng nghĩa với việc mẫu “Galaxy Wide Fold”, cái tên đang được đồn đoán cho một thiết bị gập với định dạng mới, thực sự đang nằm trong kế hoạch.

Samsung tin rằng người dùng ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt và với vị thế là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới, hãng muốn dẫn dắt xu hướng này thay vì chạy theo.

Tuy nhiên, tương lai của Galaxy Z TriFold, mẫu điện thoại gập ba đầu tiên mang tính đột phá, lại không mấy sáng sủa.

Theo cách diễn đạt của lãnh đạo Samsung, sản phẩm này vẫn đang được phân tích, nhưng “độ phức tạp kỹ thuật” và chi phí sản xuất quá cao là rào cản lớn. Do đó, có thể hiểu rằng khả năng xuất hiện Galaxy Z TriFold 2 trong tương lai gần là khá thấp.

Trong khi đó, thế hệ kế nhiệm của dòng gập truyền thống nhiều khả năng vẫn sẽ được duy trì. Một mẫu Galaxy Wide Fold (tên chính thức chưa xác nhận) có thể ra mắt cùng với Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 vào mùa hè tới.

Điều này cho thấy Samsung không từ bỏ cuộc chơi gập, mà ngược lại đang muốn đa dạng hóa hơn nữa danh mục sản phẩm của mình.

Một tiết lộ thú vị khác liên quan đến tính năng nổi bật nhất trên Galaxy S26 Ultra, công nghệ Privacy Display.

Theo ông Choi, tính năng này ban đầu được dự định ra mắt trên Galaxy S25 Ultra năm ngoái, nhưng vì nhiều lý do đã bị trì hoãn.

Thậm chí, Samsung đã âm thầm phát triển công nghệ này trong suốt khoảng ba năm qua.

Điều đó lý giải vì sao Privacy Display hiện tại cho cảm giác hoàn thiện và trưởng thành ngay từ thế hệ đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Samsung cũng đang cân nhắc mở rộng tính năng này sang các mẫu máy khác ngoài S26 Ultra.

Tuy nhiên, thời điểm cụ thể và danh sách thiết bị được trang bị vẫn chưa được công bố. Hãng cho biết chỉ khi công nghệ được đánh giá là đủ “chín muồi” mới tiến hành phổ cập rộng rãi.

Cuối cùng, Samsung muốn trấn an người dùng rằng bút S Pen chưa hề bị khai tử, dù thực tế tính năng của nó dường như bị cắt giảm dần qua từng thế hệ.

Theo chia sẻ, hãng đang phát triển một phiên bản S Pen mỏng hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn và gây “ít gánh nặng” hơn cho thiết bị hỗ trợ.

Nói cách khác, Samsung hướng tới một cây bút thông minh không chỉ nhỏ gọn mà còn giúp điện thoại tương lai có thể mỏng hơn, nhẹ hơn mà không phải đánh đổi quá nhiều tài nguyên phần cứng.

Dù ý tưởng nghe rất hấp dẫn, công ty chưa đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho bước tiến này.

Những phát biểu của lãnh đạo Samsung sau sự kiện Galaxy S26 cho thấy hãng đang ở giai đoạn tái cân bằng chiến lược: sẵn sàng dừng lại với những thử nghiệm không thành công như Edge, thận trọng với các ý tưởng quá tốn kém như TriFold, nhưng vẫn quyết tâm mở rộng trải nghiệm gập và đầu tư dài hạn cho các công nghệ cốt lõi như Privacy Display và S Pen.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng khốc liệt, sự linh hoạt này có thể chính là chìa khóa để hãng duy trì vị thế dẫn đầu trong những năm tới.

(Theo PhoneArena, Macworld, Gizmochina)