Ngày 2/7, Việt Nam và các nước thành viên của Khối Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã ra Tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA. Nhìn nhận về sự việc này, trong họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều nay, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán.

Việt Nam đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu. Hiệp định FTA Việt Nam - EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các đối tác lên 18 cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.

Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quốc gia thành viên EFTA để sớm ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết của hiệp định, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong thời gian tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay

Cũng tại họp báo, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc.

Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và trước đó đã gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

“Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi đến Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là nhân dân Quảng Tây lời chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra”, bà Phạm Thu Hằng phát biểu.

Người phát ngôn dẫn thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc cho biết, đến nay chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong các đợt thiên tai vừa qua tại Trung Quốc.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết, kịp thời trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Người phát ngôn khuyến cáo công dân nếu có bất cứ vấn đề gì có thể liên hệ đến đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.