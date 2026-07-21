Đắk Lắk:

Kế hoạch phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo (ĐMST), hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), thúc đẩy văn hóa ĐMST, KNST trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 15/7.

Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030, chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII) thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số hệ sinh thái KNST cấp tỉnh (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ) thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Mục đích nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư duy và năng lực ĐMST, KNST, xây dựng cộng đồng KNST năng động, chuyên nghiệp, có khả năng hội nhập và tham gia sâu vào mạng lưới, hệ thống ĐMST trong nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hỗ trợ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, hỗ trợ sở hữu trí tuệ, tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước cho tối thiểu 30 lượt doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 90 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST đạt trên 40% tổng số doanh nghiệp. Tỷ lệ kết quả nghiên cứu từ các viện, trường được ứng dụng, thương mại hóa đạt tối thiểu 30%...

Nhiều giải pháp sẽ được tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư duy và năng lực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, nhiều hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực hệ thống ĐMST, hệ sinh thái KNST sẽ được triển khai trong thời gian tới. Chẳng hạn như: Hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước về ĐMST, KNST; Mua bản quyền, tài liệu, chương trình huấn luyện KNST tiên tiến; Thuê chuyên gia trong nước và quốc tế đào tạo, tư vấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho các tổ chức trung gian của thị trường khoa học, công nghệ và ĐMST.

Cùng với đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông và phát triển văn hóa ĐMST, KNST thông qua các hoạt động gồm: Biên soạn, xuất bản tài liệu, ấn phẩm, chương trình truyền hình, tác phẩm báo chí và văn học nghệ thuật về ĐMST, KNST; Tổ chức hội nghị, tọa đàm tuyên truyền, chia sẻ điển hình tiên tiến về ĐMST, KNST…

Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk sẽ tích cực truyền thông trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện, truyền thông số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng về văn hóa ĐMST, KNST.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành phải tuyên truyền, phổ biến chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, ĐMST, KNST cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp KNST tiếp cận thị trường, chuỗi cung ứng, tham gia cụm, chuỗi liên kết ngành.

UBND các xã, phường hàng năm phải xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động phát triển hệ thống ĐMST, hệ sinh thái KNST, thúc đẩy văn hóa ĐMST, KNST (trong đó tối thiểu phải có nội dung truyền thông và phát triển văn hóa ĐMST, KNST). Đồng thời cũng phải tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, ĐMST, KNST cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân trên địa bàn.