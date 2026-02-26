Hội nghị được kết nối với 34 điểm cầu cấp tỉnh, 3.321 điểm cầu cấp xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị. Ảnh: QH

Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai. Đó là tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày, thời gian không còn nhiều nhưng là giai đoạn quyết định. Khối lượng công việc còn lại rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử - sự kiện mà hơn một triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đang nỗ lực chung tay góp sức thực hiện.

Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có kết luận quan trọng với 4 nội dung, bao gồm: công tác nhân sự; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội trong đó có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND; công tác thông tin, tuyên truyền; chế độ thông tin, báo cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: QH

218 khu vực bỏ phiếu sớm

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản được triển khai chủ động, bài bản, theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 ở 182 đơn vị bầu cử.

Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu; có 4 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,46%; bảo đảm số dư theo quy định; đúng định hướng về cơ cấu, thành phần.

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, người ứng cử là phụ nữ có 392 người, đạt tỷ lệ 45,37%. Người ứng cử trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người, đạt tỷ lệ 21,64%. Người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 188 người, đạt tỷ lệ 21,76%. Người ứng cử là người ngoài Đảng có 64 người, đạt tỷ lệ 7,41%. Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa 16 được giới thiệu tái cử có 236 người, đạt tỷ lệ 27,31%.

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học là 593 người, đạt tỷ lệ 68,63%. Người ứng cử có trình độ đại học là 261 người, đạt tỷ lệ 30,21%. Người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người, đạt tỷ lệ 1,16%.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: QH

Về nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, ở cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là 2.554 người. Tổng số người ứng cử HĐND theo danh sách chính thức là 4.223 người, đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó, có 10 người tự ứng cử, đạt tỷ lệ 0,24%).

Ở cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 72.613 người. Trong đó, số người ứng cử trong danh sách chính thức là 121.242 người, đạt tỷ lệ 1,67 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Số người tự ứng cử 64 người (đạt tỷ lệ 0,05%).

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Việc lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, cả nước có tổng số 73.457.255 cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các địa điểm theo đúng thời hạn luật định.

Về tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tập huấn cho các ứng cử viên ứng cử lần đầu, ngay sau khi danh sách chính thức những người ứng cử được công bố, các ứng cử viên sẽ thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo kế hoạch.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư ở Trung ương được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng thẩm quyền.

Về tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm, ông Lê Quang Mạnh thông tin, theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu sớm.

Thời gian tới, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, việc tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu phải chặt chẽ, khách quan, đúng luật; báo cáo kịp thời, chính xác. Việc tổng hợp, công bố kết quả phải đúng thời hạn (chậm nhất là ngày 25/3), giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

