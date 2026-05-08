Cao Bằng:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vừa được UBND tỉnh ban hành trong tháng 4/2026.

Mục tiêu nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026) và các văn bản liên quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh mạng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Cao Bằng đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh mạng.

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong Kế hoạch là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng và các văn bản có liên quan cho cộng đồng.

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tập trung, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh và các địa phương phải đưa nội dung Luật An ninh mạng đến tận các xã, phường, hệ thống truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là cách tiếp cận trực diện nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa nắm vững các quy định về bảo vệ an ninh mạng.

Những điều luật khô khan sẽ được chuyển thành kiến thức dễ tiếp cận thông qua các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự, chuyên đề tuyên truyền…, không chỉ giúp giảm nghèo thông tin mà còn tạo ra một "màng lọc" tự nhiên trong cộng đồng trước những luồng thông tin xấu độc trên mạng Internet.

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho người dân, tỉnh Cao Bằng cũng chú trọng tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ an ninh mạng cho cán bộ làm công tác tham mưu, công nghệ thông tin và quản trị hệ thống mạng tại các cơ quan nhà nước.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật An ninh mạng. Kết quả rà soát phải gửi về để tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ Công an.

Để đảm bảo thành công cho Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí địa phương phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật; tham gia giám sát và phối hợp triển khai Kế hoạch.

Việc phổ biến rộng rãi Luật An ninh mạng không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, mà còn là giải pháp căn cơ để người dân vùng biên nâng cao nhận thức, tự bảo vệ mình, góp phần tạo ra một môi trường mạng an toàn, giữ vững trật tự an ninh trong tình hình mới.