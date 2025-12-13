Trước đó, vào ngày 5/12, mẫu hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Mỹ giám định, sơ bộ kết luận có thể liên quan tới quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Hài cốt này sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm pháp y tại Hawaii để phân tích và xác định danh tính.

Lễ ký kết biên bản bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 171

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper bày tỏ cảm ơn trân trọng tới Chính phủ Việt Nam vì cam kết mạnh mẽ và bền bỉ đối với nỗ lực nhân đạo này. Ông khẳng định đây là minh chứng cho tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước, đặt nền móng cho tiến trình bình thường hóa, thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Marc Knapper đánh giá, năng lực của Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam thực hiện an toàn các nhiệm vụ này khi các Đội hỗn hợp của Mỹ không thể triển khai thực hiện là điều thực sự đáng khâm phục và phản ánh sự chuyên nghiệp và tận tâm của tất cả những người tham gia.

Các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Mỹ đã khám nghiệm hài cốt và xác định hài cốt có thể thuộc về một quân nhân Mỹ. Cơ quan Kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) sẽ chuyển hài cốt về phòng thí nghiệm ở Honolulu, Hawaii để xác minh thêm.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 171

Giám đốc DPAA Kelly McKeague cũng bày tỏ biết ơn tinh thần trách nhiệm của Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích đối với sứ mệnh nhân đạo này.

Việt Nam là một trong hai quốc gia trên tổng số 46 quốc gia mà DPAA triển khai tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, có năng lực triển khai các hoạt động tìm kiếm đơn phương ở những địa bàn khó khăn, hiểm trở nhất.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ, vượt lên nỗi đau chiến tranh, ngay từ những ngày đầu tiên, Việt Nam đã hợp tác đầy đủ trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trên tinh thần nhân đạo.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng, với thiện chí và nỗ lực, hai bên sẽ cùng khắc phục những hậu quả chiến tranh, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, là cách tốt nhất để hàn gắn những vết thương trên đất đai, trên cơ thể và trong tâm hồn, xây dựng tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh như đã thực hiện trong suốt gần nửa thế kỷ qua.

Thứ trưởng đề nghị Mỹ tăng cường hơn nữa nguồn lực, mở rộng triển khai các dự án hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, tìm kiếm, quy tập, nâng cao năng lực giám định hài cốt bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích.

Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam được hai nước triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, giúp Mỹ nhận dạng và trả hài cốt về gia đình hàng trăm trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 171 là một trong những sự kiện quan trọng khép lại năm 2025 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ (1995 - 2025), 40 năm hoạt động hỗn hợp đầu tiên tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (1985 - 2025) và 50 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam (1975 - 2025).

Sự kiện đánh dấu một hành trình dài thúc đẩy hàn gắn, bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ từ cựu thù trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện như ngày nay.