Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2025-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện "5 trọng tâm - 3 không" và một mục tiêu xuyên suốt là viết tiếp hành trình "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc" của dân tộc; mong muốn và tin tưởng Hà Nội là nơi "Phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại".



Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 10/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Đại hội thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2025-2030.

Dự Đại hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có hơn 600 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP. Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Lan tỏa niềm tin, thúc đẩy phát triển

Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2025-2030 tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố và giới thiệu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Trong giai đoạn 2020-2025, với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại", các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm và tiêu chí thi đua cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các phong trào thi đua mới do Trung ương, Thành phố phát động như: "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời"; "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; "Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn TP. Hà Nội"; phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Thủ đô... tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực được người dân đồng tình hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đề ra.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các địa phương, đơn vị, các ngành nghề, các lĩnh vực và nhân dân Thủ đô. Trong đó có 8 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác. Trong 5 năm qua, Hà Nội có 3.750 cá nhân được trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt", trong đó 9 tháng năm 2025, Thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho gần 300 cá nhân.

Giai đoạn 2025-2030, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Hà Nội tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Theo đó, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hạ tầng hiện đại; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa và con người; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường tiềm lực, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh liên kết vùng; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy của hệ thống chính trị "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ đô đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước

Cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hà Nội trao tặng các danh hiệu cao quý cho tập thể, cá nhân xuất sắc; phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể đồng bào, chiến sĩ Thủ đô lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhắc lại, cách đây hơn 77 năm (ngày 11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Người chỉ rõ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất...". Từ đó, tinh thần thi đua ái quốc đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, là ngọn cờ hiệu triệu của ý chí và hành động quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua yêu nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ra đời, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam (như các phong trào "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", "Tất cả cho tiền tuyến", "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Ba nhất", "Năm xung phong", "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Trống Bắc Lý"…) và gần đây nhất là phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào nhận thức, hành động, hiệu quả của cả dân tộc ta.

Thủ tướng khái quát phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô 5 năm qua cụ thể bằng "20 chữ": "chuyển biến tích cực - giàu bản sắc riêng - không ngừng sáng tạo - lan tỏa niềm tin - thúc đẩy phát triển". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhấn mạnh, "thi đua yêu nước đã kết tinh trở thành truyền thống quý báu, sức mạnh nội sinh, nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt của dân tộc ta", người đứng đầu Chính phủ đánh giá, thời gian qua, với vai trò là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế… của cả nước, phát huy tinh thần "Hà Nội gương mẫu cho cả nước", Thủ đô đã đi đầu trong việc triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng cống hiến, sức sáng tạo không giới hạn và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Qua Báo cáo cũng như theo dõi Đại hội, Thủ tướng khái quát phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô 5 năm qua cụ thể bằng "20 chữ": "chuyển biến tích cực - giàu bản sắc riêng – không ngừng sáng tạo - lan tỏa niềm tin – thúc đẩy phát triển".

Theo đó, phong trào đã có sự đổi mới, chuyển biến tích cực, đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn; huy động được sự vào cuộc và tham gia tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của Thủ đô được triển khai rất hiệu quả như: phong trào Người tốt, việc tốt; Công dân Thủ đô ưu tú; Người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Đẩy mạnh "Cải cách hành chính"; Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô; thi đua thực hiện Luật Thủ đô…

Từ các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo không ngừng và ở mọi lúc, mọi nơi, mọi người được phát huy hiệu quả và nhân rộng như: Mô hình xây dựng nông thôn mới, phát triển dịch vụ, du lịch, bảo đảm trật tự, văn minh đô thị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cải cách hành chính…

Nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương sáng của Thủ đô được phát hiện, nhân rộng và khen thưởng kịp thời, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị, năng lượng tích cực để mọi người học tập, làm theo như các điển hình tiên tiến dự Đại hội, gương người tốt, việc tốt và 10 Công dân Thủ đô ưu tú được biểu dương hôm nay.

Các phong trào thi đua chính là những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Diện mạo Thủ đô thay đổi rõ rệt với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia được đầu tư, xây dựng, nhất là mấy năm vừa qua. Luôn dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm lo đời sống nhân dân, cải cách hành chính. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở có chuyển biến tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh chính trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của Thủ đô ngày nay có sự đóng góp quan trọng đến từ phong trào thi đua yêu nước, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, quân và dân, doanh nghiệp Thủ đô. Những thành quả mà các đồng chí gặt hái được là rất đáng trân trọng và được nhân dân ghi nhận. Đồng thời, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các Anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến, Công dân Thủ đô ưu tú, gương "người tốt, việc tốt" - các đồng chí thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp, góp phần tạo nên thành tích chung tiêu biểu của Thủ đô trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Chính phủ, nhìn nhận thẳng thắn, phong trào thi đua giai đoạn vừa qua của TP. Hà Nội vẫn còn một số băn khoăn và mong muốn làm tốt hơn nữa trong thời gian tới như Báo cáo đã chỉ ra: (1) Một số phong trào còn hình thức, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị, chưa gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân; (2) Còn thiếu sự chủ động trong phát hiện – bồi dưỡng-nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; (3) Công tác khen thưởng, nhất là khen thưởng đột xuất còn chưa kịp thời; (4) Công tác tuyên truyền chưa tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng ra toàn xã hội; (5) Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng còn phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thủ tướng đề nghị các đại biểu chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm quý báu; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đưa phong trào thi đua trong giai đoạn mới của Thủ đô đi vào thực chất, hiệu quả, có sức lan tỏa cao, huy động được sự hưởng ứng tích cực và sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, văn hiến và phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Viết tiếp hành trình "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc"

Theo Thủ tướng, chúng ta đang bước vào những tháng cuối năm 2025-giai đoạn cao điểm để cả nước và Hà Nội phấn đấu hoàn thành và vượt những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Vừa qua, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả nước, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực thi đua, tăng tốc, bứt phá, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để tạo đà, tạo lực, tạo thế góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng để Hà Nội tranh thủ thời cơ, bứt tốc hành động, phát huy hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tiên phong, gương mẫu, đi đầu, chủ động, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước trong mọi hoạt động, trong các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác thi đua, khen thưởng là một động lực quan trọng, là sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do đó, các phong trào thi đua của Thủ đô trong giai đoạn mới cũng phải có bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra với Hà Nội trong bối cảnh tình hình mới. Theo đó, Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện "5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt" trong các phong trào thi đua của Thủ đô:

5 trọng tâm gồm: (1) Xây dựng Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, kiến tạo phát triển, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ; (2) Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; (3) Tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là tập trung xây dựng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh"; (4) Phát triển con người toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (5) Phát triển nền văn hoá nghìn năm văn hiến trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, động lực phát triển của Thủ đô; văn hóa góp phần lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn xã hội và mọi người dân.

3 không gồm: Không hình thức qua loa, chiếu lệ-không khoe khoang, sáo rỗng, "nói mà không làm"-không "làm mà thiếu hiệu quả" và thiếu sự hưởng ứng của nhân dân.

1 mục tiêu xuyên suốt: Viết tiếp hành trình "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc" của dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng đề nghị, các cấp, các ngành của Thủ đô tiếp tục phát huy tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong mọi công việc; bám sát các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, nhất là những định hướng phát triển Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gần đây, để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, với tầm nhìn đột phá, đưa Thủ đô phát triển trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ của Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị hơn 600 đại biểu là điển hình tiên tiến, Chiến sĩ thi đua dự Đại hội hôm nay tiếp tục nêu gương sáng, phát huy năng lực, trí tuệ, không ngừng nỗ lực, cố gắng, luôn là lực lượng nòng cốt, "hạt nhân" tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương, là"ngọn lửa thi đua" luôn sáng mãi, để mọi việc đều cần có thi đua, để những sáng kiến thi đua luôn hiện hữu hằng ngày, "thấm sâu" vào cộng đồng xã hội với tinh thần thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch, gieo trồng thì phải phù hợp, hiệu quả, thu hoạch phải kịp thời, lan tỏa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta". Thủ đô Hà Nội được biết đến là Thủ đô Anh hùng, Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, Thành phố vì hòa bình, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, bộ mặt của quốc gia, biểu tượng của những con người hào hoa, phong nhã, thanh lịch và nghĩa tình.

Thủ tướng nhấn mạnh, sứ mệnh, niềm tin và trách nhiệm đặt ra đối với Thủ đô Hà Nội là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang và tự hào. Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước. Cả nước vì Hà Nội", nhân dân cả nước đang trông chờ vào vai trò dẫn dắt, sứ mệnh tiên phong, kiến tạo phát triển của Thủ đô Hà Nội. Điều này đặt ra yêu cầu đối với toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong việc giương cao ngọn cờ gương mẫu thi đua, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, để Hà Nội luôn là niềm tự hào của đất nước, luôn là niềm tin của nhân dân, không chỉ là một cực tăng trưởng, mà còn phải là động lực phát triển của toàn vùng và cả đất nước; là nơi "phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại".

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, phong trào thi đua yêu nước của TP. Hà Nội trong thời gian tới sẽ gặt hái nhiều thành công mới, thắng lợi mới, đưa Thủ đô Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, xứng đáng với danh hiệu là Thủ đô anh hùng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", Thủ đô sáng mãi lương tri và phẩm giá con người.

Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô luôn đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đưa các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, góp sức xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, để cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Theo VGP