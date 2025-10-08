Theo công điện, tại một số khu vực, địa phương, giá bất động sản và nhà ở liên tục tăng cao, vượt xa so với khả năng đáp ứng tài chính của người dân. Nguyên nhân một phần do thiếu thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, tình trạng "đẩy giá", "tạo giá ảo", thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân. Các dự án nhà ở xã hội đang được triển khai quyết liệt nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch các tỉnh, thành nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế có tính đột phá, thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Khu nhà ở xã hội tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Thủ tướng đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời ban hành giải pháp, cơ chế quản lý thị trường bất động sản phát triển theo hướng ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Xây dựng chính sách thuê và thuê mua nhà cho người thu nhập thấp

Cũng theo công điện, Thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiểm soát giá để vừa bảo đảm thực hiện theo quy luật thị trường vừa có sự quản lý của Nhà nước và bảo đảm quyền có nhà ở, chỗ ở của nhân dân; nghiên cứu giải pháp cụ thể đột pháp về phát triển nhà ở xã hội; khẩn trương xây dựng chính sách thuê và thuê mua nhà cho đối tượng thu nhập thấp.

Bộ trưởng Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý" trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định trong tháng 10.

Bộ Xây dựng cũng cần tăng cường hướng dẫn các địa phương kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo phản ánh đúng chi phí cấu thành giá vật liệu và phù hợp với mặt bằng giá thị trường; nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc đầu cơ, lợi dụng chính sách của Nhà nước về nguyên vật liệu thông thường để găm hàng, đẩy giá, trục lợi.

Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát, kiểm tra, thanh tra hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm tín dụng đối với chủ đầu tư, người mua nhà tại các dự án: nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân; nghiên cứu, có giải pháp quản lý chặt chẽ, thẩm định, đánh giá kỹ khi cấp tín dụng đối với các dự án bất động sản có giá sản phẩm ở mức cao hoặc có dấu hiệu "thổi giá", "đẩy giá".

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu có phương án thường xuyên nghiêm túc theo dõi, kiểm tra các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản cần được định giá khách quan, hợp lý, tuân thủ quy định để bảo đảm hiệu quả và an toàn tín dụng; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu, nhà ở xã hội với lãi suất và kỳ hạn phù hợp.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội đúng tiến độ, tinh thần là "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Những đô thị lớn, địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và các tỉnh, thành có nhiều khu công nghiệp phải tập trung ưu tiên quỹ đất theo quy hoạch để thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp để tăng nguồn cung sản phẩm phù hợp với thu nhập của người dân.

Các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn để ngăn ngừa tình trạng "tung tin đồn thổi", làm "nhiễu loạn" thị trường.