Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp trên giấy, thời gian làm bài 150 phút. Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án (A, B, C, D), thí sinh chọn 1 đáp án đúng duy nhất.

Cấu trúc đề thi gồm 3 phần.

Phần 1: Sử dụng ngôn ngữ (60 câu); Tiếng Việt: 30 câu; Tiếng Anh: 30 câu; Phần 2: Toán học (30 câu);

Phần 3: Tư duy khoa học (30 câu); Logic, phân tích số liệu: 12 câu; Suy luận khoa học: 18 câu.

Với 150 phút cho 120 câu hỏi, thí sinh có trung bình khoảng 1,25 phút/câu, do đó việc quản lý thời gian đóng vai trò then chốt. Thí sinh nên ưu tiên làm các câu dễ, quen thuộc để tối đa hóa điểm số và tạo tâm lý tự tin. Với những câu khó hoặc bài đọc dài tốn nhiều thời gian, nên tạm bỏ qua, đánh dấu để quay lại nếu còn thời gian. Khả năng phân bổ thời gian hợp lý giúp thí sinh tránh sa đà vào câu hỏi khó và hoàn thành toàn bộ bài thi đúng thời gian quy định.

Sau đây là đề thi minh họa năm 2026:

Năm 2026 có 102 trường đại học xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM (V-ACT). Trong đó có 8 trường thành viên ĐH Quốc gia TPHCM gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe.

Ngoài ra, có 94 trường đại học khác trên cả nước cũng sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Trong số đó, có nhiều trường lớn như: Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Tôn Đức Thắng, Sài Gòn, Mở TPHCM, Nông Lâm TPHCM, Công Thương, ĐH Huế (nhiều trường thành viên); ĐH Đà Nẵng (nhiều trường thành viên)...