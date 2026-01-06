Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Randeep Sarai vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada phát triển tích cực trên tất cả lĩnh vực với quan hệ chính trị tin cậy.

Lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ và trao đổi tại các diễn đàn đa phương, trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Carney đã gặp nhau 2 lần trong năm 2025 tại Hội nghị cấp cao ASEAN 47 và Hội nghị G20 tại Nam Phi.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước tính đến tháng 9/2025 đạt 6,35 tỷ USD. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Canada trong ASEAN và CPTPP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Canada đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA) lên tới gần 2 tỷ USD từ năm 1990 đến nay.

Thủ tướng cho biết tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 đạt trên 8%, là nền tảng để Việt Nam tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo theo hướng phát triển xanh, nhanh, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Canada ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao, trao đổi đoàn ở các cấp; nghiên cứu nâng cấp quan hệ song phương; tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tạo thuận lợi về visa để thúc đẩy giao lưu, hợp tác của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Phát triển quốc tế tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tận dụng tối đa lợi ích của Hiệp định CPTPP; mở cửa thị trường và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng giữa hai nước, trong đó có các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như điện tử, nông sản...

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ; phía Canada tăng học bổng cho phía Việt Nam với các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, các ngành Canada có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, năng lượng sạch, AI, bán dẫn, bảo vệ môi trường/biến đổi khí hậu, nông nghiệp xanh/công nghệ cao...

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tổ chức các ngày văn hóa Việt Nam tại Canada và văn hóa Canada tại Việt Nam. Hai nước nghiên cứu mở đường bay thẳng hoặc nối chuyến sang Canada. Thủ tướng đề nghị phía Canada tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng 300 nghìn người Việt Nam học tập, làm việc và sinh sống tại Canada; xem xét xác định người Việt Nam là một dân tộc thiểu số, có địa vị pháp lý tốt hơn tại Canada, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Canada và quan hệ song phương.

Bộ trưởng Randeep Sarai cho biết Thủ tướng Canada bày tỏ hài lòng với những bước tiến vững chắc của quan hệ song phương, trong đó thương mại hai chiều tăng gấp nhiều lần từ khi hai nước tham gia CPTPP.

Bộ trưởng nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các biện pháp thúc đẩy quan hệ và khẳng định chuyến thăm nằm trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới của Canada, trong đó tiếp tục coi ASEAN và Việt Nam là những ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và giúp Việt Nam thực hiện các cam kết tại COP 26. Canada muốn đa dạng hóa, mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Việt Nam trong 5-10 năm tới; hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2026 khi Việt Nam là Chủ tịch luân phiên Hội đồng.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao thành công, đóng góp tích cực và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại Canada.

Ông cho biết Canada sẽ tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam, ra mắt cuốn sách "Di sản bền vững - 30 năm hợp tác phát triển giữa Canada và Việt Nam".