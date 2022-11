Hợp tác với Canada chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia

Tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, chiều tối 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Canada và gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định Canada luôn là đối tác tin cậy, trước sau như một của ASEAN, coi trọng quan hệ với ASEAN, nhấn mạnh ASEAN giữ vị trí trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada sắp công bố và mong muốn nâng cấp quan hệ ASEAN-Canada lên Đối tác chiến lược.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Dương Giang

Trong năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 17,5% và đầu tư của Canada vào ASEAN tăng 4,6%. Hai bên nhất trí triển khai đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ASEAN-Canada.

Về định hướng phát triển thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp kiểm soát và đẩy lùi đại dịch, hỗ trợ nâng cao năng lực tự cường y tế, đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư, nỗ lực đàm phán xây dựng FTA ASEAN-Canada mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển…

Tuy xa xôi nhưng không cách lòng

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN và Canada “tuy xa xôi nhưng không cách lòng”, cùng chung mục đích, hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững vì thịnh vượng chung.

Thủ tướng ủng hộ về nguyên tắc đối với việc nâng cấp quan hệ ASEAN-Canada lên đối tác chiến lược, đồng thời đề nghị thực hiện các quy trình theo quy định của ASEAN về vấn đề này.

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Canada cần tăng cường tham vấn chặt chẽ, phối hợp lập trường trong nhiều vấn đề quan trọng, đóng góp trách nhiệm hơn nữa đối với duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên cần ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, kêu gọi các DN Canada đầu tư nhiều hơn nữa vào ASEAN và hỗ trợ các DN của ASEAN tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu…

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm thống nhất định hướng đưa quan hệ Việt Nam – Canada đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Dương Giang

Bên cạnh hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư và giáo dục - đào tạo, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới; xử lý các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, quản trị, hoàn thiện thể chế và nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời hoan nghênh các DN Canada đầu tư vào Việt Nam và mong muốn Canada mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông – thủy sản và cấp thêm nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam...

Thủ tướng Justin Trudeau nhất trí với những đề xuất nêu trên và cho biết Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mà Canada sắp công bố sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực vốn là quan tâm chung của hai nước như đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Canada hy vọng, Chiến lược sẽ mở ra nhiều cơ hội mới tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Canada với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.