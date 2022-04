Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược mới của Canada

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc bà Joly chọn Việt Nam là một trong hai nước châu Á đầu tiên tiến hành thăm chính thức trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Chuyến thăm của bà Joly diễn ra đúng dịp hai nước Việt Nam và Canada kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác toàn diện (2017-2022) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2020.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Canada. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hướng tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng đề nghị bà Bộ trưởng Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh – quốc phòng, hỗ trợ phát triển, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu.... Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, nhất là mặt hàng nông thuỷ sản, xuất khẩu sang thị trường Canada nhiều hơn nữa.

Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Canada tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ khoảng 240 nghìn người Việt Nam đang sinh sống tại Canada phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Canada, góp phần thắt chặt giao lưu giữa hai nước, đồng thời mong Canada quan tâm, tạo điều kiện cho du học sinh Việt Nam quay trở lại Canada sau các đợt dịch.

Bộ trưởng Ngoại giao Mélanie Joly nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, nhất là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Joly cho biết chuyến thăm nằm trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới của Canada, theo đó Canada mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với một số nước ở khu vực, trong đó Việt Nam là ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Joly đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP-26, khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết tại COP-26. Bà khẳng định Canada muốn đa dạng hóa, mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại, đặc biệt là kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu nông sản, xóa đói giảm nghèo.

Canada mong muốn hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đề nghị Việt Nam hỗ trợ Canada thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Canada và ASEAN. Canada mong muốn hợp tác với Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh có nhiều biến động phức tạp trên thế giới.

Bộ trưởng ngoại giao Joly đánh giá cao thành công, đóng góp của cộng đồng người Việt, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại Canada.

Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ DOC, tiến tới xây dựng COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực; đảm bảo tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông, dựa trên lợi ích của tất cả các nước.

Trước đó vào sáng nay, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hai nước Việt Nam – Canada, mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2017-2022).

Bộ trưởng Mélanie Joly khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác kinh tế - thương mại, nhất trí các biện pháp thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp hai nước. Canada sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết tại COP-26.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Canada tiếp tục được củng cố và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 6 tỷ USD năm 2021, tăng gần 19% so với năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh tiếp tục được tăng cường.

Hai bên trao đổi các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, sớm nối lại các cơ chế đối thoại song phương; tận dụng tối đa cơ hội từ việc triển khai Hiệp định CPTPP, đề nghị Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa, nông sản Việt Nam cũng như tăng cường hỗ trợ Việt Nam sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Canada hội đàm. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Canada sớm công nhận hộ chiếu vắc xin của Việt Nam, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, học tập và làm việc.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, Cộng đồng Pháp ngữ Francophonie.

Thành Nam