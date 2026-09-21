Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp, cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 8.

Trình bày tóm tắt báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri, nhân dân quan tâm về việc thiếu sách giáo khoa (SGK) ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương.

Cử tri cũng lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ; điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu tại cuộc họp chiều nay. Ảnh: Media QH

Việc UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận cũng là những nội dung cử tri, nhân dân quan tâm.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế.

UBND TP Hà Nội cần bảo đảm tổng hợp đầy đủ và công khai kết quả tiếp thu, giải trình các nội dung ý kiến của người dân về quy hoạch một số dự án trọng điểm của TP.

Việc thiếu SGK khiến phụ huynh thiệt hại tinh thần, vật chất

Phát biểu góp ý, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, cuối tuần qua Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng GD-ĐT về những vấn đề liên quan đến ngành, cử tri rất quan tâm.

Vấn đề thiếu SGK bước đầu đã được giải quyết, Bộ GD-ĐT cũng chỉ rõ nguyên nhân. Tính đến ngày 19/9, còn thiếu khoảng 900.000 cuốn (chiếm 0,25% trên tổng số 240 triệu bản), tốc độ khắc phục rất nhanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Media QH

Về nguyên nhân, Bộ trưởng đã xác định do công tác dự báo chưa sát, cùng với việc nhiều tỉnh, thành dự kiến miễn phí SGK khiến phụ huynh thụ động chờ đợi nhà trường cung cấp.

Bà Hải nhận thấy tuy việc thiếu hụt sách mang tính cục bộ nhưng lại tập trung vào một số đầu sách, tại một số địa phương.

"Dự báo, thống kê nhu cầu hoàn toàn thuộc trách nhiệm quản lý và chúng ta có thể làm sớm", bà bày tỏ và cho biết hậu quả với học sinh thì thiếu sách, gây bức xúc cho phụ huynh, còn có thiệt hại về tinh thần, vật chất. Bà cho rằng "lần đầu tiên và chưa bao giờ có sự cố lớn như thế này".

Bộ trưởng GD-ĐT đã cam kết không để tái diễn, tuy nhiên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường bày tỏ băn khoăn thực tế số lượng học sinh chưa có đủ SGK là bao nhiêu, bởi có thể có học sinh có 2 bộ, có học sinh không có bộ nào.

Bà đề nghị có sự cam kết 100% học sinh có đủ SGK và sự giám sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Bà cũng đề nghị có báo cáo số liệu, để khi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội báo cáo với nhân dân.

Phát biểu làm rõ một số vấn đề, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân thì quan điểm của Thủ tướng là xử lý đến cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm xử lý.

Ngay trong sáng nay, Thủ tướng và Phó Thủ tướng đã họp với Bộ GD-ĐT để chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng thiếu SGK trước ngày 25/9.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: Media QH

"Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ cần xác định SGK như là hàng hóa thiết yếu để có cơ chế quản lý, cung ứng kịp thời; kể cả việc rà soát cơ cấu giá, nâng cao chất lượng; tiếp tục giảm giá SGK", Phó Thủ tướng cho biết.