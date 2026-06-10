Tiếp Phó Ngoại trưởng Landau, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam mong muốn hợp tác với các đối tác, trong đó có Mỹ, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng thể chế chính trị, điều kiện phát triển và lợi ích chính đáng của nhau. Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng và thực chất hơn.

Nhấn mạnh kinh tế - thương mại là động lực chính của quan hệ song phương, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư, kinh doanh. Hai bên cần phối hợp chặt chẽ nhằm sớm kết thúc đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng, trên cơ sở hài hòa lợi ích hai bên.

Với các vấn đề Mỹ quan tâm, Phó Thủ tướng khẳng định pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức; Việt Nam kiên quyết chống và xử lý nghiêm các vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tiếp Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác phù hợp, hiệu quả trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3 và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

Phó Ngoại trưởng Landau cho biết, Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, thế giới.

Mỹ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế - thương mại, năng lượng, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khoáng sản thiết yếu, hàng không...

Chính quyền Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Bộ Ngoại giao trân trọng, đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam cùng với chuyến công tác Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza hồi tháng 2.

Tiếp Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nêu rõ, trên đà phát triển tích cực quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam mong muốn hai bên sớm hoàn thiện và ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau. Ảnh: VGP

Đánh giá hợp tác quốc phòng được triển khai hiệu quả, thiết thực, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; hợp tác quân binh chủng; an ninh mạng; quân y; hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa…

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Bộ Ngoại giao Mỹ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, với mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2030.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA); đồng thời mong muốn Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào tháng 12, Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ, Việt Nam hoan nghênh sự tham gia của quan chức và doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tại sự kiện.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam, Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy, vun đắp quan hệ Mỹ - Việt và hợp tác quốc phòng.

Mỹ mong muốn lắng nghe quan điểm của Việt Nam

Đại tướng Lương Tam Quang và Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau. Ảnh: BCA

Tiếp Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an nhận định sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và gần 3 năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc. Việt - Mỹ trở thành hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế về nỗ lực vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai hợp tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho cán bộ của Bộ Công an; tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ Công an đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Phó Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ, phía Mỹ luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an và các cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm xử lý có hiệu quả những vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm và mang lại lợi ích thiết thực cho Chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tiếp Phó Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá quan hệ Việt - Mỹ đã trải qua quá trình phát triển lâu dài, vượt qua nhiều khó khăn để đạt những kết quả quan trọng.

Việt Nam ghi nhận các quan tâm của Mỹ trong quá trình xử lý các vấn đề thương mại. Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Việt Nam mong muốn cùng Mỹ mở rộng trao đổi thương mại, tạo điều kiện tiếp cận thị trường, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực có tiềm năng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau. Ảnh: BNG

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân. Đây là nền tảng bền vững cho quan hệ Việt - Mỹ, góp phần tạo sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội hai nước với việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, hai nước có nhiều lợi ích tương đồng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh.

Ông nhấn mạnh vai trò của ngoại giao và tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở là cơ sở để hai nước hiểu rõ hơn về quan tâm, ưu tiên của mỗi bên, qua đó xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh.

Mỹ mong muốn hai bên xử lý tốt vấn đề thương mại, đồng thời trao đổi về tầm nhìn dài hạn và triển vọng hợp tác lâu dài.

Phó Ngoại trưởng Landau đánh giá cao vai trò, kinh nghiệm và cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực; khẳng định Mỹ mong muốn lắng nghe quan điểm của Việt Nam.