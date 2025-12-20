Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”.

Theo hồ sơ trình xét, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, là cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu cao quý này.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Trước đó, ngày 17/12/2025, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình số 477 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo theo thẩm quyền.

Việc lấy ý kiến nhân dân được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) tổ chức nhằm bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác thi đua, khen thưởng; làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét, quyết định.

Các ý kiến đóng góp của nhân dân liên quan đến trường hợp nêu trên đề nghị gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội để tổng hợp theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam, được ghi nhận với những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế tư nhân và ngành hàng không.

Với vai trò nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, bà đã dẫn dắt Vietjet trở thành hãng hàng không thế hệ mới có tốc độ tăng trưởng cao, mạng bay phủ rộng trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ hàng không cho hàng chục triệu người dân.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà tích cực tham gia các chương trình xã hội, giáo dục, khởi nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.