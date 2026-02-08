Trước thềm Tết cổ truyền Bính Ngọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Thủ tướng giới thiệu với Đại sứ Hà Vĩ về những kết quả quan trọng của Đại hội 14 của Đảng, nhất là quyết tâm cao, những điểm mới, mục tiêu, định hướng lớn và giải pháp đột phá nhằm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm có điện mừng, hai bên cử Đặc phái viên sang thăm lẫn nhau chúc mừng và thông báo về thành công của Đại hội 14. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc củng cố hơn nữa nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt - Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết và những đóng góp tích cực của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với những tiến triển trong quan hệ song phương.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt - Trung có những bước phát triển tích cực theo định hướng “6 hơn”. Các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, thể hiện sự tin cậy cao, hợp tác thực chất có nhiều đột phá mới về chất, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt mức kỷ lục, tiến độ triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước được đẩy nhanh...

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc điện đàm rất thành công giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngay từ đầu năm 2026 và đầu nhiệm kỳ Đại hội 14, hai bên quán triệt tốt nhận thức chung của hai Tổng Bí thư, bắt tay triển khai ngay các biện pháp tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước.

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai mạnh mẽ trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế công tác liên chính phủ trong các lĩnh vực trọng điểm.

Về các lĩnh vực hợp tác thực chất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy thương mại song phương cân bằng, bền vững hơn, Trung Quốc tạo điều kiện cao nhất về cấp phép cho các mặt hàng nông, thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn, hỗ trợ hàng hóa Việt Nam qua Trung Quốc xuất khẩu đi các thị trường khác; tăng cường hợp tác về nhập khẩu điện.

Việt Nam và Trung Quốc cần thúc đẩy hợp tác cửa khẩu thông minh và kinh tế qua biên giới tại các địa phương giáp biên, nâng tầm hợp tác khoa học công nghệ, kết hợp với đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực tiên tiến mới. Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, đúng tiến độ thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về hợp tác xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục quản lý tốt biên giới trên đất liền, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển trên cơ sở tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau và giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Đại sứ Hà Vĩ chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội 14 và những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam những năm qua. Ảnh: Nhật Bắc

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng, Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm và lý luận về xây dựng Đảng, quản trị đất nước, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên gồm ngoại giao - quốc phòng - công an, qua đó củng cố tin cậy chính trị cao hơn.

Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực thực chất, hiệu quả hơn, phát huy lợi thế của mỗi bên, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế đang ở trong giai đoạn phát triển mới, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đầu tư chất lượng cao, tài chính tiền tệ phát triển cân bằng, bền vững.

Theo Đại sứ, hai nước cần đẩy nhanh hợp tác đường sắt, kết nối giao thông chiến lược, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh; thông qua các hoạt động hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, không ngừng củng cố nền tảng hữu nghị của quan hệ hai nước.

Hai bên bám sát nhận thức chung cấp cao, cùng kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.