Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu liên tỉnh quy mô lớn và vụ án tham ô, buôn bán nhiên liệu kém chất lượng tại Cửa hàng Petrolimex số 29 (xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu).

Bán gần 10.000 giấy tờ giả, thu lợi nhiều tỷ đồng

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CACC

Tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cuối năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Dịch vụ Lộc Phát” chạy quảng cáo công khai nhận làm giả CCCD, văn bằng, thẻ ngành... với giá 1,5 - 3 triệu đồng.

Nhận định đây là tổ chức tội phạm công nghệ cao, ngày 17/4/2026, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án 0426M.

Đến ngày 15/5/2026, các tổ công tác đồng loạt đột kích tại Nghệ An, Gia Lai và TPHCM. Ban chuyên án bắt giữ hai đối tượng chủ mưu là Phạm Văn Khánh (36 tuổi, trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và Phạm Văn Khương (33 tuổi, trú xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An).

Cơ quan công an cho biết, nhóm này nhận đơn hàng trên mạng, sau đó đẩy dữ liệu cho Nguyễn Văn Huyên (32 tuổi) và Bùi Đức Thuyên ( 20 tuổi) cùng trú xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai in ấn tại một cơ sở thuê ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Tại TPHCM, lực lượng chức năng bắt giữ khâu phân phối gồm Phạm Văn Mười Một, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Ngọc Quy.

Sáng 17/5, đối tượng Phan Thành Tựu (24 tuổi, trú TPHCM) tiếp tục sa lưới tại khu vực Bến xe Miền Đông.

Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ hệ thống máy in, máy dập dấu, 1.665 tem chống giả, 196 tem phản quang, hàng trăm phôi văn bằng, chứng chỉ và dữ liệu điện tử.

Nhóm 8 đối tượng khai nhận đã sản xuất, tiêu thụ trót lọt gần 10.000 giấy tờ giả trên toàn quốc.

Bắt giữ quản lý cửa hàng xăng dầu pha trộn nhiên liệu

Cũng tại buổi họp báo, Công an tỉnh Lai Châu đã thông tin về vụ việc tại Cửa hàng Petrolimex số 29 (xã Mường Khoa).

Trước đó, ngày 06/5/2026, anh Hoàng Mạnh Dũng (trú xã Tân Uyên) tố giác việc mua dầu DO tại cửa hàng này khiến hai máy xúc bị hỏng, nhiên liệu có mùi xăng. Quá trình xác minh cho thấy anh Dũng đã mua tổng cộng khoảng 600 lít nhiên liệu.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Xuân Trường (31 tuổi, trú phường Tân Phong) - quản lý cửa hàng, đã để xảy ra sự cố bơm nhầm hơn 500 lít xăng RON95-III vào bể chứa dầu DO 0,001S-V. Thay vì thực hiện quy trình xử lý sự cố, Trường tiếp tục nhập thêm gần 10.000 lít dầu DO để pha loãng.

Từ ngày 27/3 đến 08/5/2026, cửa hàng này đã bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu kém chất lượng, trị giá khoảng 369 triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn, Trường đã cố ý ngắt camera giám sát, cất giấu 220 lít dầu vào thùng phi rồi tuồn ra ngoài bán lấy hơn 6,2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường về hành vi tham ô tài sản và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán nhiên liệu không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật.