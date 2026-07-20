Chiều nay (20/7), HĐXX tuyên án các bị cáo trong vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, với tổng số gần 13 triệu sản phẩm, xảy ra tại Công ty Herbitech.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Herbitech) tổng hợp mức án 26 năm tù, trong đó, 11 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 6 năm tù về tội Rửa tiền.

Giám đốc Công ty Herbitech bị xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây sản xuất thực phẩm giả cho người già, trẻ em, vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận mà thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Huệ (quản lý, điều hành, vợ của Phạm Vũ Khiêm) mức án 7 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và 5 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Huệ phải nhận là 12 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, HĐXX buộc vợ chồng bị cáo Khiêm phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ việc bán hàng giả và kê khai sai sổ sách kế toán, do là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ sai phạm và hưởng lợi chính.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

HĐXX tuyên phạt 17 bị cáo còn lại (đều là nhân viên Công ty Herbitech) mức án 18 tháng tù treo đến 6 năm tù về các tội danh trên.

Đưa ra nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng thu hồi các mặt hàng giả do Công ty Herbitech sản xuất vẫn còn đang lưu hành trên thị trường. Việc này thực hiện theo đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Tòa kiến nghị các cơ quan quản lý cần thực hiện việc đối chiếu các sản phẩm thực phẩm chức năng với hồ sơ công bố một cách kịp thời, nhằm phát hiện sớm các sai lệch về thành phần, hàm lượng so với đăng ký, để ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi sản xuất hàng giả, tránh việc doanh nghiệp tự ý thay đổi công thức sản phẩm.

Đối với những khách hàng đã mua phải hàng giả của Herbitech, HĐXX cho hay, họ có thể thực hiện quyền yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự khác.

Hành vi phạm tội

Theo cáo buộc, ông Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ công bố sản phẩm. Ông Khiêm cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí, đưa ra thị trường 67 sản phẩm không bảo đảm chất lượng, xác định là hàng giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: VA

Cáo trạng cho rằng, bị cáo Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách tài chính. Trong đó, sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế, còn sổ sách phục vụ kê khai thuế chỉ ghi nhận một phần có hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Hành vi trên gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng, cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới, sử dụng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản, đầu tư sinh lời nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có.

Hành vi này của ông Khiêm đã cấu thành tội Rửa tiền.