Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, các đối tượng có vai trò cầm đầu là Nguyễn Trung Đức (SN 1978), Hồ Minh Đạt (SN 1972), Nguyện Thị Giang (SN 1976, là vợ của Đạt).

Được biết, Nguyễn Trung Đức là đối tượng cầm đầu một băng nhóm đòi nợ thuê, có liên hệ chặt chẽ với băng nhóm của Được "Đất Bắc", (tức Hồ Thành Được, SN 1991, quê Đồng Tháp), đã bị Công an TPHCM triệt phá hồi tháng 12/2025.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín (trụ sở chính tại TP Hà Nội) do Hồ Minh Đạt làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và dàn nhân viên đã thiết lập một đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp. Để hợp thức hóa hoạt động trái pháp luật, nhóm này sử dụng các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức, nhóm của Đạt nhận "kèo" đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà B.T. Đối tượng bị nhắm tới là bà B.B (ngụ tại khu vực phường Tam Long và chợ Bà Rịa).

Theo thỏa thuận, nếu đòi nợ thành công, nhóm của Đạt sẽ được hưởng lợi nhuận từ 30-50% tổng số tiền thu hồi được.

Cơ quan công an xác định, từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, Đạt đã chỉ đạo đàn em thực hiện chiến dịch "khủng bố" tinh thần nạn nhân một cách bài bản và hung hãn.

Công an lấy lời khai đối tượng có vai trò cầm đầu Hồ Minh Đạt. Ảnh: CA

Nhóm này huy động hàng loạt nhân viên mặc đồng phục công ty, cố tình để lộ hình xăm, đi ô tô kéo đến nhà riêng và cửa hàng kinh doanh của bà B. Tại đây, các đối tượng tụ tập đông người, liên tục chửi bới, đe dọa và cản trở mọi hoạt động buôn bán.

Các đối tượng chia ca trực, thay phiên nhau bám trụ địa bàn 24/24 giờ khiến bị hại luôn trong tình trạng hoảng loạn. Chúng trực tiếp hành hung, đập phá tài sản tại cơ sở kinh doanh; thậm chí uy hiếp tinh thần nhân viên và người nhà của nạn nhân nhằm tạo áp lực tối đa buộc phải trả tiền.

Qua trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ, khởi tố 9 đối tượng như nói trên.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng quan trọng gồm: Các hợp đồng mua bán nợ giả cách, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện di chuyển phục vụ việc phạm tội.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, ráo riết truy xét các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.