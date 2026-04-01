Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, tại các dự án thành phần như Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây liên tục xảy ra tình trạng cắt trộm, đốt, phá hoại hệ thống cáp điện, cáp truyền dẫn dữ liệu.

Những hành vi này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kết nối, truyền dẫn của hệ thống giám sát, điều hành giao thông và thu phí điện tử không dừng, gây gián đoạn vận hành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc và thất thoát doanh thu.

Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai và Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ hạ tầng.

Cụ thể, lực lượng công an và các đơn vị liên quan cần tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao; đồng thời chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu phối hợp điều tra, làm rõ các vụ việc đã xảy ra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với chính quyền địa phương, cần tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản hạ tầng giao thông, tham gia phát hiện, tố giác hành vi phá hoại.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên cao tốc là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo các tuyến đường vận hành an toàn, thông suốt, hiệu quả.