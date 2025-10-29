Vợ chồng Tổng thống Pháp Macron (trái) cùng Vua và Hoàng hậu Đan Mạch. Ảnh: UPI

Theo báo Guardian và hãng tin CNN, luật sư Tiphaine Auzière, 41 tuổi, con gái của bà Brigitte Macron cho hay, tin đồn sai sự thật rằng mẹ cô sinh ra là nam giới đã làm tổn hại đến chất lượng cuộc sống của bà, khiến bà lo lắng mỗi ngày về trang phục và dáng vẻ của bản thân.

Cô Auzière được triệu tập làm nhân chứng tại phiên tòa xét xử 10 người bị cáo buộc quấy rối trực tuyến Đệ nhất phu nhân Pháp bằng cách tạo ra hoặc đăng lại các bài viết trên mạng xã hội với nội dung sai sự thật rằng bà là nam giới.

Auzière cho biết, ảnh của mẹ cô, gồm cả ảnh riêng tư đã bị đăng lên mạng kèm theo các bình luận tiêu cực. "Hậu quả là giờ đây mẹ tôi phải thường xuyên chú ý tới trang phục, bất kể những gì bà làm hàng ngày vì bà biết hình ảnh của mình có thể bị bóp méo để phục vụ cho những cuộc tấn công đó", con gái của Đệ nhất phu nhân Pháp kể.

Đệ nhất phu nhân Pháp. Ảnh: UPI

Theo cô Auzière, một trong 3 người con từ cuộc hôn nhân đầu của bà Macron, những tin đồn mẹ cô là đàn ông giống như một cơn lốc không bao giờ dừng lại. Nữ luật sư này cho biết: "Mẹ tôi luôn cảnh giác vì dù chỉ một hình ảnh nhỏ nhất của bà cũng có thể bị lợi dụng. Vì vậy, trong các hoạt động thường nhật bà không thể bình tĩnh... Tôi, với tư cách một người con gái, một người phụ nữ và một người mẹ, không muốn bất kỳ ai phải chịu cuộc sống như vậy".

8 nam giới và 2 phụ nữ trong độ tuổi từ 41 - 60 tuổi đang phải hầu tòa ở Paris vì tội quấy rối trực tuyến đối với bà Macron. Một số bị cáo có ít người theo dõi trên mạng xã hội, trong khi những người khác thì nổi tiếng hơn. Tất cả đều bị cáo buộc đưa ra những bình luận ác ý về giới tính và khuynh hướng tình dục của vợ Tổng thống Macron. Một số người còn ví sự chênh lệch tuổi tác của bà với chồng là "ấu dâm". Nếu bị kết án, họ sẽ phải đối mặt với án phạt tới 2 năm tù giam.