Ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) năm học 2025-2026 vừa qua, Lê Nguyễn Linh Đan và Lê Nguyễn Linh Nhi (học sinh lớp 9H Trường THCS Trung Đô) cùng giành giải khuyến khích môn Văn. Đây cũng là hai học sinh duy nhất được chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Văn của Trường THCS Trung Đô. Hiện, cả 2 đều lọt vào đội dự tuyển để dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chia sẻ với VietNamNet, hai nữ sinh cho hay rất vui với thành tích đạt được. “Niềm vui như nhân lên khi cả hai cùng đạt giải học sinh giỏi và giữ đúng lời hứa với mẹ”, Linh Đan chia sẻ.

Chị em sinh đôi Lê Nguyễn Linh Đan (trái) và Lê Nguyễn Linh Nhi (phải) cùng đạt giải Khuyến khích ở kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Văn.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, mẹ Linh Đan và Linh Nhi, cho hay rất vui và bất ngờ khi 2 con gái đạt giải học sinh giỏi giống hệt nhau.

Chị Hằng kể, cặp song sinh đam mê chương trình “Anh Trai Say Hi” và trước đêm diễn cuối, hai con đã viết một tâm thư bày tỏ nỗi niềm và mong muốn được mẹ cho tham dự. “Trong tâm thư, hai con nêu ra những lý do để thuyết phục mẹ và cam kết sẽ đạt thành tích cao trong học tập. Tôi rất vui vì các con đã rất quyết tâm để giữ đúng lời hứa với mẹ”, chị Hằng kể.

Theo chị Hằng, bản thân chị khá cởi mở và không quá nặng nề về việc học hành hay thành tích của con. “Vì sinh đôi, khi một trong hai đạt điều gì đó mà bạn kia không được, dù các con có thể không thể hiện ra nhưng tôi không muốn các con so đo rồi buồn. Tôi luôn cố gắng khích lệ các con”, chị Hằng kể.

Chính vì thế, người mẹ không tạo áp lực cho 2 con gái trong việc học. “Thay vì nghiêm khắc, khắt khe với con, tôi chọn đồng hành. Tôi muốn ủng hộ và tạo điều kiện cho những sở thích, niềm đam mê của các con”, chị Hằng nói.

Hai chị em sinh đôi Linh Đan và Linh Nhi.

Chia sẻ về cách học, Linh Đan cho rằng, để học văn tốt hay có những áng văn hay, trước hết cần biết cảm nhận bằng trái tim. Khi đọc tác phẩm, em luôn cố gắng đặt mình vào nhân vật để hiểu cảm xúc và thông điệp của tác giả. Linh Đan cũng đọc thêm sách, thơ để học cách dùng từ, diễn đạt. Mỗi ngày em thường viết vài dòng suy nghĩ, coi đó là cách vừa luyện viết vừa rèn cảm xúc. “Với em, bí quyết học văn đơn giản là đọc nhiều, cảm sâu và viết thật lòng”, Linh Đan chia sẻ.

Còn Linh Nhi cho hay, em luôn ghi chú lại những câu văn hay, hình ảnh đẹp và cách lập luận sắc sảo. Dần dần, những điều đó giúp em nâng cao và mở rộng vốn từ, thậm chí cả cảm xúc. “Nhờ thế mà khi viết, em thấy lời văn của mình ngày càng tự nhiên và có hồn hơn”, Linh Nhi nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng cho hay, trước lần này, 2 con gái từng đạt được những thành tích tương tự nhau.

Không chỉ học tốt, Linh Đan và Linh Nhi còn giành những thành tích ấn tượng khác. Cả hai em cùng đạt giải ở cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Nghệ An năm 2025, trong đó Linh Nhi đạt giải Nhất, Linh Đan giành giải Chuyên đề.

Linh Đan và Linh Nhi cùng các giáo viên của Trường THCS Trung Đô, Nghệ An.

Chị Hằng nhận xét, Linh Đan sống tình cảm và có lẽ là chị nên khá chín chắn.

“Linh Đan không học nhiều nhưng đi thi lúc nào cũng đạt kết quả cao. Linh Nhi rất chăm chỉ, siêng năng học tập”, chị Hằng nói.

Cả hai con đều sống nội tâm, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài. Điều chị vui là các con đều khá tự lập, biết cách kiểm soát trong việc sử dụng tiền được ông bà, bố mẹ cho.

Linh Đan (phải) và Linh Nhi (trái) cùng bố mẹ và ông bà.

Do bận rộn với công việc, chị Hằng cho hay, kết quả mà hai con đạt được ngày hôm nay, có công giáo dục lớn của ông bà nội. “Ông bà dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc, định hướng và tạo mọi điều kiện cho các cháu. Thường ngày, trước khi đi đâu, ông bà thường sắp xếp lo cho các cháu trước. Mỗi lần định đi chơi, nếu hỏi và biết vợ chồng tôi bận, ông bà sẽ không đi nữa để ưu tiên chăm sóc, hỗ trợ các cháu. Hai con cũng rất hiểu chuyện và dành cho ông bà tình cảm đặc biệt”, chị Hằng kể.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Linh Đan và Linh Nhi cho biết, cả hai sẽ dốc sức cho vòng thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh tới đây. Bên cạnh đó, hai chị em cũng tập trung học tập để hoàn thành chương trình THCS và đặt mục tiêu vào lớp 10 khối chuyên Văn, Trường THPT chuyên của tỉnh.