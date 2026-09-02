3 thành phố đạt doanh thu trên 3.000 tỷ đồng

Theo thống kê, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TPHCM ước đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 17,8%; trong đó khách quốc tế ước khoảng 62.000 lượt, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân ước đạt khoảng 61%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Đà Nẵng ước đón 850.000 lượt khách, tăng 37% so cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân ước đạt 65-70%. Khách tập trung tại các cơ sở lưu trú ven biển, trung tâm thành phố, đặc biệt tại khu vực phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây.

Từ 29/8 đến 2/9, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 810 chuyến, tăng 19% so cùng kỳ năm 2025. Tần suất khai thác bình quân đạt 162 chuyến/ngày, tăng khoảng 26 chuyến/ngày so cùng kỳ năm 2025.

Hà Nội ước đón hơn 900.000 lượt khách, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng bình quân ước đạt 64,7%.

Lượng khách tới Hà Nội trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay giảm nhiều so với số lượng khách cùng kỳ năm 2025 - khi thành phố là trung tâm tổ chức các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong ngày 2/9, Thành phố Hà Nội thực hiện miễn phí tham quan cho khách Việt Nam tại các điểm di tích có thu phí trên địa bàn. Ảnh: Phạm Hải

Nhiều tỉnh, thành tăng trưởng lượng khách, doanh thu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa ước đón gần 1,25 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 86%. Tại các khu nghỉ dưỡng ven biển Bãi Dài, Dốc Lết, Vĩnh Hy, khu vực đường Trần Phú và các đảo, công suất đạt trên 90%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp lễ ước đạt 2.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương đã đón 450.000 lượt khách, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Khu Du lịch Sa Pa tiếp tục dẫn đầu với hơn 150.000 lượt khách. Tổng thu du lịch của tỉnh đạt khoảng 1.900 tỷ đồng.

Quảng Ninh ước đón 568.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84% so cùng kỳ năm 2025.

Lâm Đồng ước đón khoảng 680.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng.

Ninh Bình ước đón gần 780.000 lượt khách, tăng hơn 84% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt gần 110.000 lượt, tăng 35,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với năm 2025. Công suất phòng bình quân đạt 76%. Riêng tại khu vực Hoa Lư, Tam Cốc và một số khu vực ven biển, công suất tại một số cơ sở lưu trú đạt 90-100% trong những ngày cao điểm.

Sở Du lịch An Giang cho biết, địa phương ước đón hơn 580.000 lượt khách, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt gần 27.000 lượt, tăng 68,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 880,5 tỷ đồng, tăng 72,3%. Công suất phòng bình quân ước đạt 62%.

Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón trên 116.000 lượt khách, tăng gần 43% so với cùng kỳ.

Thanh Hóa đón khoảng 485.000 lượt khách, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt 873 tỷ đồng. Trong đó, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến thu hút lượng khách lớn nhất toàn tỉnh, với khoảng 350 nghìn lượt khách.

Lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong dịp lễ đạt khoảng 535.000 lượt, tăng khoảng 173% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 668 tỷ đồng, tăng khoảng 116% so với cùng kỳ.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 80%. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm 29/8, 30/8 và 31/8, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt khoảng 95%, một số cơ sở đạt công suất 100%. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch phong phú. Đặc biệt, thành phố Huế thực hiện miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày 02/9/2026 đối với công dân Việt Nam.

Ngày 2/9, Đại Nội Huế đông kín người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm không gian di sản. Ảnh: Chung Anh, Lê Hoàng

Cần Thơ ước đón trên 350.000 lượt khách tham quan, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Cà Mau ước đón khoảng 210.00 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tăng 74,3% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 250 tỷ đồng.