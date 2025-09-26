Ông Khúc Văn Huyền làm thanh tra viên đã được cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/7 vừa qua.

Trong thời gian công tác, ông hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề, trong đó có cả tháng liền kề trước khi nghỉ (tháng 6). Ông Huyền băn khoăn không biết khoản phụ cấp này có được tính vào lương để làm căn cứ hưởng chế độ theo Nghị định 178 không.

Ảnh minh họa

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết: Theo quy định tại khoản 6, Điều 5 của Nghị định 178 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67), mức lương tháng hiện hưởng tức lương được dùng để tính các chế độ khi nghỉ việc bao gồm:

Lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp bậc hàm hoặc chức danh nghề nghiệp mà cán bộ, công chức, viên chức đang giữ tại thời điểm nghỉ việc.

Các khoản phụ cấp lương đang được hưởng trong tháng liền kề trước khi nghỉ, như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp công vụ, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Do đó, nếu ông Huyền đang được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề trong tháng liền kề trước khi nghỉ hưu, khoản phụ cấp này sẽ được tính vào tiền lương tháng hiện hưởng, làm cơ sở để tính các chế độ khi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178.

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề là một trong các khoản được tính vào lương tháng cuối cùng trước khi nghỉ và sẽ được dùng để tính chế độ nghỉ hưu theo quy định hiện hành.

Theo Bộ Nội vụ, ông Huyền cần đối chiếu cụ thể với bảng lương thực tế trong tháng nghỉ việc để đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định. Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, có thể liên hệ với phòng tổ chức - cán bộ hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hướng dẫn chi tiết.