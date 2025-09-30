Bà Đặng T.V.Q cho biết, bà nghỉ hưu theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ từ ngày 1/7, sớm 5 năm 1 tháng. Ngay tháng sau đó, bà được nhận lương hưu nhưng tỷ lệ chỉ còn 69%.

Bà băn khoăn: Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 có được hưởng 75% như người nghỉ đúng tuổi không?

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, theo Điều 7 Nghị định 178/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) đã quy định rõ: Người nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định này sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu sớm. Thời gian đóng BHXH vẫn được tính theo quy định của pháp luật về BHXH.

Như vậy, nếu nghỉ theo đúng diện của Nghị định 178, người lao động không bị giảm trừ lương hưu do nghỉ sớm. Tỷ lệ hưởng lương hưu cụ thể phụ thuộc vào số năm đã đóng BHXH.

Trường hợp đóng BHXH đủ 35 năm (nam) hoặc 30 năm (nữ), tỷ lệ hưởng tối đa là 75%. Nếu thời gian đóng thấp hơn thì tỷ lệ lương hưu sẽ tương ứng theo quy định, không phải vì nghỉ sớm mà bị trừ.

Ảnh: BHXH

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, thông tin bà Q. cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định cụ thể lý do bà chỉ được hưởng 69%. Việc tính toán tỷ lệ lương hưu cần dựa vào quá trình đóng BHXH thực tế, giới tính, thời gian công tác và các điều kiện khác liên quan.

Do bà Q. đóng BHXH chưa đủ 35 năm nên mức lương hưu của bà không được hưởng mức tối đa 75%.

Theo Luật BHXH 2024, lao động nữ được tính 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho 15 năm đầu, sau đó mỗi năm tăng thêm 2% cho đến tối đa 75%. Với mức hưởng 69%, cho thấy bà Q. đóng BHXH chưa đủ 30 năm.

Nghỉ theo Nghị định 178 được hưởng tối đa thời gian tham gia BHXH

Theo một chuyên gia về chính sách lao động và BHXH, điểm ưu việt nổi bật của Nghị định 178 là quy định người nghỉ hưu sớm theo diện tinh giản biên chế sẽ không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Quy định này giúp bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh thiệt thòi so với trường hợp nghỉ hưu đúng tuổi.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh, không phải cứ nghỉ hưu theo Nghị định 178 thì đương nhiên được hưởng trọn 75% lương hưu.

Mức hưởng cụ thể phụ thuộc vào số năm đã đóng BHXH. Người lao động đóng đủ 35 năm (nam) hoặc 30 năm (nữ) mới đạt tỷ lệ tối đa 75%. Nếu thời gian đóng ngắn hơn, tỷ lệ sẽ thấp hơn tương ứng, như trường hợp bà Q. chỉ đạt 69%.

Trường hợp người lao động có số năm đóng BHXH vượt mức quy định để đạt tỷ lệ 75% thì phần dư ra sẽ không làm tăng tỷ lệ lương hưu, nhưng được thanh toán bằng trợ cấp một lần theo quy định của Luật BHXH. Đây cũng là một điểm nhân văn, giúp đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động tham gia BHXH lâu dài.