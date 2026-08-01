Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Đáng chú ý, tại Điều 5 của dự thảo nghị định đề xuất bổ sung quy định về việc đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên. Trường hợp ngân hàng và chủ tài khoản đã có thỏa thuận trước về việc đóng tài khoản thì thực hiện theo thỏa thuận.

Theo tổng hợp ý kiến đóng góp của các ngân hàng thương mại, có ngân hàng như MB đề xuất rút ngắn thời gian không phát sinh giao dịch xuống còn 12 tháng.

“MB nhận thấy khoảng thời gian 1 năm là đủ để xác định một tài khoản không còn giá trị sử dụng thực tế. Việc duy trì các tài khoản không hoạt động quá lâu chỉ làm tăng rủi ro bị tội phạm lợi dụng để trung chuyển tiền bẩn và gây lãng phí nguồn lực hệ thống”, trích ý kiến của ngân hàng.

Trong khi đó, một số đơn vị đề xuất việc đóng tài khoản “ngủ đông” nên được trao toàn quyền quyết định cho ngân hàng thương mại. Khi đủ điều kiện, các ngân hàng có thể quyết định đóng hoặc duy trì, trừ trường hợp đã thỏa thuận với chủ tài khoản.

Có ngân hàng, như BIDV, đề xuất chỉ đóng tài khoản với các tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong 3 năm.

Trước đây, điều kiện và thời gian đóng tài khoản không hoạt động được các ngân hàng quy định khác nhau; một số ngân hàng áp dụng thời hạn 2-3 năm đối với tài khoản không phát sinh giao dịch và không còn số dư.

Tại dự thảo nghị định, có ngân hàng đề nghị làm rõ khái niệm “không phát sinh giao dịch” có bao gồm các giao dịch thanh toán tự động dịch vụ trả sau (như tiền điện, tiền nước, tiền cước viễn thông...) hay không.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này tiếp thu và chỉnh sửa lại theo hướng bổ sung trường hợp đóng tài khoản thanh toán mà không có thỏa thuận trước với khách hàng. Trường hợp ngân hàng đã có thỏa thuận với khách hàng thì thực hiện việc đóng tài khoản theo thỏa thuận.