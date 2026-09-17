Mới đây, đề xuất của Cục CSGT về việc nghiên cứu tổ chức lại giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng sử dụng cả 3 làn cho xe chạy, không bố trí làn dừng khẩn cấp đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng tài xế Hà Nội.

Theo Cục CSGT, Vành đai 3 trên cao hiện có 2 làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp mỗi chiều. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện trên tuyến rất lớn, có thời điểm khoảng 122.606 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Cơ quan này đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, đồng thời hạ tốc độ khai thác và bảo đảm phương tiện lưu thông đồng tốc.

Đường Vành đai 3 trên cao đang được Cục CSGT đề xuất phương án cho chạy cả trên làn dừng khẩn cấp. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tài xế phấn khởi vì có thêm làn xe chạy, ùn tắc giảm bớt

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, trên nhiều diễn đàn, hội nhóm người sử dụng ô tô tại Hà Nội, phương án này trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Đa số ý kiến thể hiện sự đồng tình, cho rằng đây là một đề xuất phù hợp với thực tế khai thác tuyến đường vốn "nóng" nhất Hà Nội hiện nay.

Anh Nguyễn Đức Hùng (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Vành đai 3 là tuyến đường anh thường xuyên lựa chọn khi lái xe đưa gia đình về quê ở Hải Phòng. Theo anh, vào giờ cao điểm, đặc biệt sáng đầu tuần hoặc chiều cuối tuần, chỉ cần lưu lượng xe tăng cao là tuyến đường nhanh chóng rơi vào cảnh ùn ứ.

“Những ngày bình thường đã đông, dịp cuối tuần hay lễ, Tết còn áp lực hơn rất nhiều. Nếu có thêm một làn chạy thì tài xế sẽ có thêm lựa chọn và thêm cơ hội để dòng xe thoát nhanh hơn”, anh Hùng nói.

Theo tài xế này, điều đáng mừng là phương án 3 làn không phải hoàn toàn xa lạ trên trục giao thông này khi khu vực trên cầu Thanh Trì từ lâu đã được tổ chức từ 2 làn lên 3 làn xe và theo quan sát của anh, dòng phương tiện tại đây vẫn vận hành tương đối ổn định.

“Đã có đoạn lên cầu Thanh Trì chạy 3 làn được lâu rồi, tài xế cũng quen với cách tổ chức đó. Nếu đoạn Vành đai 3 trên cao được tổ chức tương tự thì tôi nghĩ sẽ thuận tiện hơn”, anh Hùng nhận xét.

Việc thường xuyên ùn tắc trên Vành đai 3 khiến nhiều tài xế và hành khách mệt mỏi. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thu Hà (Thanh Xuân, Hà Nội), một người thường xuyên sử dụng xe cá nhân để đưa đón con và đi làm cho rằng, điều người lái xe cần nhất trên Vành đai 3 là sự ổn định của dòng phương tiện.

Theo chị Hà, nhiều khi đường không xảy ra tai nạn nhưng chỉ cần mật độ xe quá dày, hai làn chạy bị lấp kín thì tốc độ di chuyển cũng giảm rất nhanh. Khi đó, chỉ một chiếc xe phanh hoặc chuyển làn đột ngột cũng có thể khiến dòng xe phía sau ùn theo.

“Nếu chia được thành 3 làn thì lượng xe được dàn ra, hy vọng giảm được cảnh xe nối đuôi nhau kéo dài. Kể cả xe chỉ được đi với tốc độ 50-60 km/h cũng đã là rất nhanh rồi. Tất nhiên phải có quy định rõ xe đi hướng nào thì được sử dụng làn đường ngoài cùng bên phải để tránh xung đột”, chị Hà nói.

Với anh Trần Văn Nam, một tài xế taxi hoạt động lâu năm tại Hà Nội, Vành đai 3 là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt với hoạt động vận tải hành khách. Mỗi khi tuyến đường ùn tắc, thời gian một chuyến xe tăng lên đáng kể, đồng nghĩa tài xế mất thêm thời gian và hành khách cũng bị ảnh hưởng.

Anh Nam thừa nhận không ít lần vì tắc đường quá cộng với áp lực từ hành khách nên "đánh liều" chạy vào làn khẩn cấp ở những vị trí không lắp camera quan sát. Không chỉ cánh taxi, nhiều xe khách, xe công nghệ hay cả xe cá nhân cũng vẫn sử dụng làn đường này như một cách để thoát tắc dù biết mình đang chạy sai.

“Chúng tôi chạy taxi nên rất sợ những đoạn đường bị đứng bánh. Một chuyến bình thường chỉ vài chục phút nhưng nếu gặp tắc trên Vành đai 3 thì có thể kéo dài rất lâu. Có thêm một làn để xe lưu thông chắc chắn là điều tài xế mong muốn”, anh Nam chia sẻ.

Nhiều tài xế vì những lý do khác nhau sẵn sàng di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 để thoát tắc. Ảnh: Hoàng Hiệp

Lo xe gặp sự cố và xung đột khi ra vào nút giao

Dù đồng thuận cao, tuy nhiên không phải tài xế nào cũng hoàn toàn yên tâm với phương án bỏ làn dừng khẩn cấp trên tuyến Vành đai 3 trên cao.

Anh Phạm Quang Minh, một người sử dụng ô tô cá nhân thường xuyên di chuyển qua trục đường này cho rằng, làn khẩn cấp tuy ít khi được sử dụng đúng mục đích nhưng lại có vai trò rất quan trọng khi xe gặp sự cố hay các loại xe cứu thương, cứu hoả...

“Xe thủng lốp, chết máy hoặc gặp vấn đề kỹ thuật mà không còn làn khẩn cấp thì khi dừng đỗ để xử lý, chờ đợi cứu hộ sẽ rất nguy hiểm”, anh Minh nói.

Một băn khoăn khác đến từ anh Nguyễn Văn Thành, tài xế xe tải nhỏ thường xuyên chở hàng từ Hưng Yên vào Hà Nội.

Anh cho rằng nếu tổ chức 3 làn, việc phân định chức năng của từng làn, đặc biệt là làn ngoài cùng bên phải, cần được tính toán kỹ bởi đây là nơi nhiều phương tiện sẽ có nhu cầu sử dụng để chuẩn bị rẽ xuống các nút giao.

Nếu không có vạch kẻ và biển báo đủ rõ và khoa học, xe chạy thẳng có thể đi vào làn này, trong khi nhiều xe chuẩn rẽ ra, từ đó dễ phát sinh tình trạng đảo làn và cắt mặt nhau.

“Chạy 3 làn thì rất tốt, nhưng làn ngoài cùng bên phải nên có cách tổ chức riêng biệt. Vạch kẻ đường phải đủ rõ, biển báo phải đặt từ xa để tài xế chủ động chuyển làn, tránh xung đột”, anh Thành nêu ý kiến.

Các chuyên gia về giao thông cũng cho rằng, việc chuyển từ 2 làn lên 3 làn xe chạy là vấn đề cần được tính toán. Khi tăng thêm một làn không chỉ đơn thuần là đưa phần đường dừng khẩn cấp vào khai thác, mà phải tổ chức lại toàn bộ dòng phương tiện, đặc biệt tại các điểm nhập, tách dòng và ra vào tuyến.

Bên cạnh đó, việc Cục CSGT đề xuất hạ tốc độ khai thác và bảo đảm phương tiện lưu thông đồng tốc được cho là có ý nghĩa quan trọng. Khi mật độ phương tiện cao, tốc độ chênh lệch lớn giữa các làn sẽ làm gia tăng nhu cầu vượt, chuyển làn và phanh gấp.

Với cánh tài xế Hà Nội, thêm một làn xe là thêm không gian để thoát ùn tắc, nhưng 3 làn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dòng xe được tổ chức rõ ràng, khoa học. Từ góc nhìn của những người trực tiếp cầm lái, phương án 3 làn được kỳ vọng sẽ giúp Vành đai 3 tăng năng lực thông hành, giảm áp lực vào giờ cao điểm cũng như những ngày cuối tuần, lễ, Tết.

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