Bộ GD-ĐT đang xây dựng dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng không còn quy định việc hình thành kinh phí hoạt động do Ban đại diện trực tiếp thu, quản lý như trước đây; quy định rõ Ban đại diện không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Việc hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện được quy định theo nguyên tắc tự nguyện, gắn với hoạt động cụ thể, công khai, minh bạch; được thực hiện bằng hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc hình thức hợp pháp khác theo quy định, không hình thành quỹ của Ban đại diện.

Có quỹ để chủ động duy trì hoạt động, miễn sao minh bạch

Liên quan vấn đề này, một số ý kiến cho rằng một lớp học không chỉ có hoạt động dạy học mà còn tham gia rất nhiều hoạt động tập thể của nhà trường như Tết Trung thu, ngày hội STEM, hội diễn văn nghệ,... Thậm chí, khi không có quỹ thường xuyên cũng nảy sinh những bất cập.

Chị Hà Phương, một phụ huynh ở Hà Nội cho hay, ở lớp con chị, quỹ phụ huynh được đóng và chi các khoản gồm: Photo đề cương tài liệu cho các con, quà 8/3, tổ chức hoạt động và quà Trung thu (bánh kẹo); cuối năm liên hoan, mua quà tặng khen thưởng cho các con cuối năm như tập vở,...

“Quỹ phụ huynh lớp được kê khai thu chi rõ ràng minh bạch, hợp lý, bạn nào cuối năm chuyển trường hay chuyển lớp thì được hoàn lại số tiền dư. Tôi thấy với những hoạt động như vậy thì việc hình thành quỹ cũng hoàn toàn hợp lý và tiện. Tôi thấy hội lớp, hội đồng hương,... hội nào cũng cần có quỹ để chủ động và duy trì hoạt động, miễn sao minh bạch, hợp lý”, chị Hà Phương nói.

Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tại một trường tiểu học ở Hà Nội tham gia tổ chức gian hàng tại hội chợ của trường cho các con.

Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Chị Nguyễn Thúy, một phụ huynh có 3 con ở Nghệ An đồng thuận: “Quỹ phụ huynh vẫn hoàn toàn hợp lý khi các khoản thu chi được thống nhất, công khai, minh bạch, chi những việc thực sự cho các con. Nếu vận hành đúng thì tôi nghĩ chẳng ai ý kiến, chỉ do nhiều nơi thu - chi không rõ ràng dẫn đến những việc không hay.

Nếu không có quỹ, chẳng lẽ mỗi lần tổ chức một việc gì hay khoản chi gì cho các con trong lớp, lại mời tất cả phụ huynh đến họp hoặc một người trong lớp phải chấp nhận ứng trước tiền cá nhân để chi trả. Trong khi, có nhiều những khoản chi lắt nhắt, việc nào cũng tính chia tiền ra sẽ mất thời gian. Chưa kể, nếu không đóng quỹ, khi cần, kể cả hô hào, nhắn tin cũng chưa chắc đã nhận được tiền đóng đủ. Nếu vậy, Ban phụ huynh lại thêm việc đi hỏi riêng, thúc giục phụ huynh hoàn thành khoản đóng góp, rất mất thời gian”.

Quỹ phụ huynh cũng có nhiều ý nghĩa tích cực

Có hai con đang học lớp 3 và lớp 10, chị Nguyễn Thu Huyền (Hà Nội) cho biết bản thân đã có hơn 15 năm gắn bó với trường lớp. Từ trải nghiệm thực tế, chị cho rằng việc duy trì quỹ phụ huynh vẫn có nhiều ý nghĩa tích cực.

Theo chị, khoản quỹ này không chỉ phục vụ những hoạt động chung của học sinh mà còn giúp phụ huynh có thể cùng nhau chia sẻ một phần công việc với giáo viên, nhất là vào các dịp lễ, hoạt động tập thể.

Trong khi không phải gia đình nào cũng có thời gian trực tiếp tham gia, Ban đại diện có thể đứng ra tổ chức, thay mặt tập thể phụ huynh chăm lo các hoạt động chung của lớp. Việc có một khoản quỹ chung cũng giúp các hoạt động được tổ chức thống nhất, thay vì tạo áp lực để từng phụ huynh phải tham gia hoặc đóng góp riêng lẻ.

“Tôi trân trọng những người đã âm thầm đứng ra làm việc trong suốt nhiều năm qua. Các bác trong hội phụ huynh phải bỏ thời gian, công sức, thậm chí cả tiền bạc để tổ chức các hoạt động, tạo cho các con những kỷ niệm đẹp trong những năm tháng đi học”, chị chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, chị Huyền cho rằng không nên vì một số trường hợp thu, chi chưa hợp lý mà phủ nhận toàn bộ vai trò của quỹ. Theo chị, điều quan trọng là cách quản lý và sử dụng khoản tiền này.

Phụ huynh cần phải được biết khoản tiền được đóng để làm gì, sử dụng vào đâu và việc đóng góp không nên trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả mọi người. Khi những nguyên tắc này được bảo đảm, quỹ phụ huynh vẫn có thể là một cách để các gia đình cùng chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ hoạt động chung của lớp và tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ cho học sinh.

“Đừng vì một vài ‘con sâu làm rầu nồi canh’ mà phủ nhận tất cả những giá trị tốt đẹp. Theo tôi, điều cần làm là minh bạch, tự nguyện và đúng vai trò, chứ không phải xóa bỏ một cầu nối vốn có thể đem lại nhiều điều tốt đẹp cho con trẻ”, chị nói.