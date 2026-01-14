Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ giảm hơn 22%, số người chết giảm hơn 6%, đặc biệt số người bị thương giảm mạnh gần 30% so với năm 2024).

Tuy nhiên, nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra. Trong đó, tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải diễn biến phức tạp; vi phạm của mô tô, xe gắn máy, nhất là trong nhóm học sinh, còn phổ biến. TNGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực nông thôn vẫn ở mức cao.

Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, đặc biệt Hà Nội và TPHCM vẫn diễn biến phức tạp. Người điều khiển phương tiện thiếu kỹ năng xử lý tình huống thực tế và thiếu kiến thức về quy tắc giao thông đường bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hôm 6/1. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay cần tiếp tục kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, nhất là các vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời khắc phục hiệu quả tình trạng ùn tắc tại các đô thị lớn.

Phó Thủ tướng cho rằng, cần thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương/100.000 dân từ năm 2026. Các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM… phấn đấu đạt mức giảm 60-70%.

Bộ Công an duy trì xuyên suốt các chuyên đề tuần tra kiểm soát các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT... Bộ cần khai thác hiệu quả hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera để quản lý và xử lý vi phạm, đặc biệt các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an đổi mới toàn diện công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe, bảo đảm người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành lái xe an toàn.

Ông lưu ý cần đẩy mạnh kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, bảo đảm thực hiện mục tiêu 100% người điều khiển phương tiện không vi phạm quy định về nồng độ cồn, nghiên cứu đề xuất bổ sung các quy định pháp luật mới để quản lý hiệu quả hơn nữa đối với hành vi này.

Bộ Xây dựng chủ động hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện việc xóa bỏ lối đi tự mở, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, xây dựng đường gom…

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì rà soát, ban hành hướng dẫn tổ chức giao thông theo hướng tách làn giữa ô tô và xe máy (đối với các tuyến có 4 làn đường trở lên trên mỗi chiều đường, hoặc các tuyến có điều kiện phù hợp khác), giảm thiểu xung đột tại các vị trí nút giao, đường phụ ra đường chính…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tái cơ cấu vận tải, đẩy mạnh phát triển vận tải đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không để giảm áp lực cho đường bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản xác định trách nhiệm trực tiếp đối với hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm pháp luật giao thông tại đơn vị quản lý, làm rõ trách nhiệm gia đình và nhà trường trong việc quản lý học sinh sử dụng xe gắn máy.

Hà Nội và TPHCM chỉ đạo giải quyết ô nhiễm môi trường (trong đó có ô nhiễm do phương tiện giao thông gây ra), tập trung kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải trong hoạt động xây dựng gây ô nhiễm môi trường.