Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay tổ chức chương trình "Trở về nguồn - Hướng tới tương lai" nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, 80 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội. Chương trình diễn ra tại Khu di tích đặc biệt Tân Trào ở xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chia sẻ ông từng có 4 khóa tham gia Quốc hội (9, 10, 11, 12), dù nghỉ công tác song ông vẫn luôn theo dõi hoạt động của Quốc hội.

Mỗi khóa Quốc hội đều có vai trò, sứ mệnh lịch sử trong một giai đoạn lịch sử, khóa nào cũng có khó khăn, thách thức nhưng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông cho rằng Quốc hội các khóa tiếp theo cần lựa chọn những người tiêu biểu, có trí tuệ. Cần xây dựng Quốc hội thành cơ quan phản biện quốc gia tốt, phát huy dân chủ, có được các quyết định có chất lượng cao.

Cùng với sự phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Quốc hội cũng cần thể hiện rõ “vị thế độc lập” của mình. Quốc hội cũng cần lựa chọn những người tiêu biểu, uy tín trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng cơ cấu để có Quốc hội mạnh và nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách.

Ông góp ý: “Hoạt động của Quốc hội rất cần thời gian làm việc đủ lớn tại hội trường, vì vậy, tôi đề xuất Quốc hội có thể họp 4 kỳ/năm thay vì 2 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 15 ngày để có thể đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh".

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tỉnh Tuyên Quang hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang.

Đây là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc - nơi in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương trong kháng chiến.

Ngày 16/8/1945 diễn ra Đại hội đại biểu quốc dân (Quốc dân Đại hội Tân Trào) tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đây là sự kiện trọng đại, mở đường và đặt nền móng cho việc thành lập Quốc hội.

Những ngày qua, nhiều đoàn đại biểu, các cơ quan, đơn vị đã “về nguồn” tại Tuyên Quang, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử và có nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt, ngày 14/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang. Ảnh: Lâm Hiển

Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cả nước đang tập trung tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội 14 của Đảng. Quốc hội cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông nhấn mạnh Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tới đây sẽ tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tân Trào.

Ông đề nghị tỉnh Tuyên Quang chăm lo, làm tốt công tác bảo tồn, quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu di tích Ban thường trực Quốc hội và quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, để nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang. Ảnh: Lâm Hiển

Ảnh: Lâm Hiển

Trước tượng đài Bác Hồ và khu tưởng niệm vị tiền bối cách mạng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại...