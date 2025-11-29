Bộ Y tế đang lấy ý kiến về thông tư ban hành Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và quy định thanh toán khí y tế trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi được BHYT chi trả. Đây là lần cập nhật danh mục thuốc và sinh phẩm lớn nhất trong vòng 8 năm qua.

Theo kế hoạch, thông tư sẽ được ban hành trong tháng 1/2026 và có hiệu lực vào cuối quý I/2026. Khi đó, người dân sẽ bắt đầu được hưởng lợi từ các loại thuốc mới được BHYT chi trả trên toàn quốc.

Trao đổi thêm với PV VietNamNet, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), cho biết, sau khi rà soát 1.037 hoạt chất trong danh mục hiện hành, Bộ Y tế dự kiến bổ sung 76 thuốc mới và loại bỏ 130 thuốc khỏi danh mục. Đáng chú ý, khoảng 357 thuốc sẽ được phân bổ về trạm y tế xã để phục vụ việc điều trị ban đầu cho người dân.

“Trong đó có một số thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư cũng sẽ được đưa về tuyến xã theo đơn từ tuyến trên. Ngoài ra, thuốc điều trị thần kinh cũng được bổ sung để quản lý bệnh nhân tại cộng đồng", bà Trang nói.

357 thuốc BHYT thanh toán sẽ được đưa về y tế xã. Ảnh: N.Huyền

Cụ thể hơn về hạng mục thuốc bổ sung mới cho tuyến cơ sở, bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, cho biết: 357 thuốc đưa về tuyến xã thuộc 10 nhóm như giảm đau – hạ sốt, giải độc, ký sinh trùng – chống nhiễm khuẩn, tim mạch, da liễu, tiêu hóa… Nhờ vậy, danh mục thuốc được BHYT chi trả tại trạm y tế xã sẽ tăng gần gấp đôi, lên hơn 600 loại.

Theo bà Vũ Nữ Anh, việc sử dụng thuốc tại tuyến xã sẽ dựa vào mô hình bệnh tật và khả năng điều trị của cơ sở, thay vì phụ thuộc vào hạng bệnh viện như trước đây. Điều này giúp hạn chế tình trạng phải chuyển tuyến chỉ vì thiếu thuốc, đồng thời tăng khả năng điều trị bệnh không lây nhiễm ngay từ cơ sở.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Trần Thị Trang nhấn mạnh: “Việc bổ sung thêm nhiều thuốc về trạm y tế xã giúp người dân được điều trị ngay tại nơi sinh sống, giảm chi phí đi lại và hạn chế chuyển tuyến. Khi quản lý bệnh tốt từ tuyến xã, số ca điều trị nội trú sẽ giảm và chi phí điều trị sẽ thấp hơn đáng kể”.

Việc bổ sung thêm nhiều thuốc về trạm y tế xã giúp người dân được điều trị ngay tại nơi sinh sống.

Bởi theo bà Trang, một đợt điều trị nội trú tại tuyến trên trung bình hơn 4 triệu đồng, trong khi tại tuyến xã chỉ hơn 2 triệu. Điều trị ngoại trú ở tuyến cơ sở thường chỉ khoảng 300.000-500.000 đồng.

“Khi phòng bệnh tốt và can thiệp sớm tại tuyến cơ sở, chi phí sẽ giảm rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi đặt mục tiêu tăng năng lực tuyến xã và mở rộng danh mục thuốc được đưa về các cơ sở này”, bà Trang chia sẻ.

Theo thống kê năm 2024, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT ước khoảng 150 ngàn tỷ đồng, cao hơn mức thu; trong đó tiền thuốc chiếm khoảng 30%. Cả nước có gần 40 triệu người thường xuyên đi khám BHYT, tương ứng 186 triệu lượt khám, trung bình mỗi người đi khám BHYT 4,5 lần/năm. Người dân hiện vẫn phải tự chi trả khoảng 40% chi phí y tế.