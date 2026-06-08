Ngày 8/6, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bắt đầu thí điểm sử dụng ứng dụng "Cẩm nang giao thông" tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao về tốc độ và độ chính xác trong công tác tra cứu thông tin phục vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã xây dựng ứng dụng này.

"Mục tiêu của ứng dụng là trở thành cẩm nang nghiệp vụ điện tử của cán bộ, chiến sĩ CSGT, góp phần rút ngắn thời gian tra cứu vi phạm từ khoảng 5 phút xuống còn 30 giây so với phương pháp thủ công, đồng thời nâng cao độ chính xác trong xử lý vi phạm nhờ dữ liệu mức phạt được đồng bộ theo các nghị định hiện hành", Trung tá Phạm Văn Chiến nhấn mạnh.

Ghi nhận trong sáng cùng ngày, tại trụ sở đơn vị, Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, người vận hành ứng dụng) có thể theo dõi các chỉ số như tình trạng ùn tắc, ngập úng... trên các tuyến đường thuộc Đội quản lý, cũng như vị trí của các tổ công tác đang ở gần khu vực xảy ra sự cố để tham mưu chỉ huy điều động cán bộ, chiến sĩ kịp thời xử lý.

Đối với các tổ công tác, ngay khi nhận lệnh điều động qua thiết bị nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ có thể truy cập bản đồ số trên ứng dụng để xác định chính xác vị trí xảy ra tai nạn giao thông, ngập úng hoặc ùn tắc, qua đó rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường và xử lý sự cố.

Tổ công tác của Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 làm nhiệm vụ tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng (phường Từ Liêm) cũng đánh giá cao tính năng tra cứu các lỗi.

"Trước đây, khi cần tra cứu hành vi vi phạm, mức phạt hoặc căn cứ pháp lý, cán bộ thường phải tìm kiếm trong nhiều văn bản khác nhau, vừa mất thời gian vừa phải mang theo khối lượng lớn tài liệu nghiệp vụ. Khi có ứng dụng, cán bộ, chiến sĩ chỉ cần nhập từ khóa là có thể đối chiếu ngay với các quy định liên quan", Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp cho biết.

Ngoài ra, ứng dụng còn có các công cụ như: tính ngày hẹn xử lý, chuyển đổi địa giới hành chính, xác định tuổi người vi phạm... Đặc biệt, công cụ thời tiết và khuyến nghị AI giúp cán bộ chủ động hơn trước mỗi ca công tác, nhất là khi làm nhiệm vụ trong điều kiện nắng nóng, mưa lớn hoặc thời tiết bất lợi.

Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết thêm, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng với các tính năng báo cáo, thống kê, giúp tổng hợp dữ liệu theo từng cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ được bổ sung các công cụ hỗ trợ chỉ huy, điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, phân công lực lượng và xử lý các tình huống giao thông...