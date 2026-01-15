Ngày 15/1, đại diện Cục CSGT cho biết, doanh nghiệp vận tải Phương Trang đã cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát hành trình phương tiện cho lực lượng CSGT nhằm phục vụ quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đây là doanh nghiệp vận tải đầu tiên chủ động chia sẻ hệ thống giám sát hành trình phương tiện kinh doanh vận tải với lực lượng CSGT.

Hệ thống giám sát hành trình của doanh nghiệp Phương Trang cho phép lực lượng CSGT

theo dõi dữ liệu vận hành phương tiện. Ảnh: CACC

Cũng theo đại diện Cục CSGT, hệ thống giám sát hành trình của doanh nghiệp Phương Trang cho phép lực lượng CSGT theo dõi dữ liệu vận hành phương tiện theo thời gian thực. Hệ thống thể hiện thông tin về thời gian lái xe của tài xế; nhóm thông tin về tốc độ, hành trình,... Các thông tin nhận dạng phương tiện như: biển số, loại xe, đơn vị quản lý, tuyến khai thác cũng được tích hợp.

Dữ liệu giám sát giúp đánh giá mức độ an toàn của nhà xe và nâng cao ý thức chấp hành của lái xe. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, hệ thống còn chia sẻ hình ảnh từ camera trên xe, phục vụ nhận diện người lái và các tình huống có nguy cơ mất an toàn như buồn ngủ, sử dụng điện thoại.

Cục CSGT đánh giá, việc doanh nghiệp vận tải chủ động cung cấp thông tin giám sát hành trình có ý nghĩa lớn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần minh bạch, công khai hoạt động kinh doanh vận tải và phát hiện sớm các hành vi ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.