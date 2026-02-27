Sự việc được camera hành trình của xe phía sau ghi lại tại ngã tư Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương (Đà Nẵng) vào khoảng 12h12 ngày 27/2. Thời điểm này, các làn xe khác đều đang chờ đèn đỏ, trong khi cụm đèn rẽ trái hiển thị đèn xanh với thời gian đếm ngược còn hơn 50 giây.

Nguồn video: Nguyễn Thanh Tùng

Tuân thủ đúng hiệu lệnh, tài xế chiếc xe sang Audi bật xi-nhan và cho xe rẽ trái. Nhưng đúng lúc phương tiện bắt đầu vào cua, đèn tín hiệu bất ngờ chuyển thẳng sang màu đỏ mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Sự "nhảy múa" khó hiểu này của đèn tín hiệu giao thông lập tức biến một thao tác bình thường thành tình huống nguy hiểm.

Rất may mắn, tài xế chiếc xe Audi đã có pha xử lý cực kỳ nhạy bén. Nhận thấy sự thay đổi bất thường của đèn tín hiệu, người lái ngay lập tức đạp phanh khẩn cấp. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy dù phải phanh gấp ở khoảng cách cực ngắn và đang trên đà tăng tốc, chiếc xe sang vẫn giữ được sự ổn định thân xe.

Dẫu vậy, cú phanh gấp vẫn khiến quá nửa thân xe đã vượt qua vạch dừng đỗ và đè gần hết vạch dành cho người đi bộ sang đường. Nhiều ý kiến thắc mắc liệu chiếc xe sedan hạng sang Audi có bị khép vào lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu hay không?

Phân tích dựa theo tình huống giao thông, chiếc Audi không vi phạm lỗi này. Nguyên nhân dẫn đến việc xe phải phanh gấp hoàn toàn là do lỗi khách quan từ hệ thống đèn tín hiệu.

Đoạn video từ camera hành trình này chính là bằng chứng đắt giá nhất để bảo vệ tài xế trong trường hợp có lực lượng chức năng kiểm tra hoặc bị hệ thống camera phạt nguội ghi nhận.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng sự cố đèn tín hiệu như trong đoạn video chẳng khác nào một cái bẫy chết người. Giả sử chiếc xe chạy phía sau Audi không giữ khoảng cách an toàn, hoặc đó là một chiếc xe tải hay xe khách với quãng đường phanh dài hơn thì một vụ tai nạn dồn toa nghiêm trọng là điều khó tránh khỏi.

Tình huống "thót tim" này cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những người tham gia giao thông. Ngay cả khi đèn xanh, các tài xế vẫn cần duy trì thói quen quan sát kỹ lưỡng các hướng, không nên thốc ga tăng tốc quá nhanh khi tiến vào giao lộ, đồng thời luôn duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để phòng ngừa mọi tình huống bất ngờ mang tính "trên trời rơi xuống" như trên.

