Nhà trường cho biết, trong thời gian vừa qua, thông qua công tác nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên, Ban Giám hiệu và các phòng ban chức năng đã ghi nhận nhiều ý kiến, tâm tư và lo lắng của sinh viên khối ngành đào tạo giáo viên liên quan đến việc chậm chi trả sinh hoạt phí. Đặc biệt, Trường cũng theo dõi sát sao và ghi nhận các thông tin phản ánh trên mạng xã hội cũng như qua các bài viết trên báo chí thời gian gần đây.

Theo nhà trường, việc chậm nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày của sinh viên.

Về vấn đề này, Trường Đại học Sài Gòn cho biết đã và đang tích cực phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Kho bạc Nhà nước khu vực II để hoàn tất việc giải ngân kinh phí. Sau khi hoàn tất thủ tục, nhà trường sẽ thực hiện chi trả sinh hoạt phí cho sinh viên thông qua tài khoản ngân hàng.

Trường Đại học Sài Gòn

Nhà trường khẳng định luôn xem sinh viên là trung tâm của mọi hoạt động, trong đó việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên là ưu tiên hàng đầu, đồng thời mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ sinh viên khối ngành đào tạo giáo viên. Trong thời gian chờ chi trả sinh hoạt phí, sinh viên gặp khó khăn có thể liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (phòng D.002, cơ sở chính) để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, một số sinh viên sư phạm của Trường Đại học Sài Gòn phản ánh chưa nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí trong vòng 2-3 năm, với tổng số tiền khoảng 40-70 triệu đồng mỗi sinh viên.

Theo phía nhà trường, Trường Đại học Sài Gòn chỉ là đơn vị đào tạo, còn việc cấp kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành của TP.HCM. Nhà trường đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Theo Nghị định 116 của Chính phủ, sinh viên sư phạm gồm ba diện: Đào tạo theo nhu cầu xã hội; giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo tự do.

Sinh viên thuộc hai diện đầu được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng từ ngân sách các địa phương, bộ, ngành thông qua hình thức đặt hàng. Người hưởng chính sách phải cam kết làm việc trong ngành giáo dục ít nhất hai năm sau khi tốt nghiệp; nếu không sẽ phải hoàn trả toàn bộ chi phí đã nhận.