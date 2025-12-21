Không chỉ nhận phần thưởng từ nhà trường, Nguyễn Thanh Duyên còn được các đối tác của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM trao tặng thêm nhiều phần quà giá trị. Tổng giá trị tiền thưởng và hiện vật mà nữ sinh này nhận được ước tính khoảng 150 triệu đồng, trong đó có nhiều hiện vật công nghệ cao như iPhone 17 Pro Max, thể hiện sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và thành tích nổi bật của sinh viên nhà trường.

Nguyễn Thanh Duyên hiện là sinh viên lớp DH40LK02, ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Dù theo học ngành học mang tính học thuật cao, Duyên vẫn cho thấy khả năng cân bằng hiệu quả giữa việc học tập và niềm đam mê E-sport, qua đó khẳng định hình ảnh sinh viên thế hệ mới năng động, đa tài.

Nguyễn Thanh Duyên, sinh viên lớp DH40LK02, ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Tại kỳ SEA Games 33, Nguyễn Thanh Duyên là thành viên chủ chốt của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam, thi đấu ở vị trí ADL (xạ thủ – đường Rồng). Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất trong đội hình, giữ vai trò sát thương chủ lực, có ảnh hưởng lớn đến thế trận cũng như kết quả chung cuộc của mỗi trận đấu. Với kỹ năng cá nhân xuất sắc, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tinh thần thi đấu bản lĩnh, Thanh Duyên đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của toàn đội.

Trong trận chung kết nội dung đồng đội nữ diễn ra vào chiều 16/12, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ vượt trội khi áp đảo hoàn toàn đội tuyển Lào, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội ghi điểm nào. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0, qua đó chính thức bước lên ngôi vô địch.

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 33, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games ở bộ môn này. Thành tích lịch sử này góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của E-sport Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Liên Quân Mobile là một môn thể thao điện tử (eSports) thi đấu đối kháng được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương của SEA Games từ năm 2019. Người chơi sẽ điều khiển các nhân vật (tướng), phối hợp cùng đồng đội với mục tiêu phá hủy nhà chính của đối phương. Môn thể thao này đòi hỏi kỹ năng cá nhân, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội cao.

Trước đó, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã khánh thành sân đấu E-sport Arena, thể hiện sự quan tâm và đầu tư bài bản cho lĩnh vực thể thao điện tử. Đây được xem là môi trường đào tạo, rèn luyện chuyên nghiệp cho sinh viên đam mê E-sport – một môn thể thao trí tuệ hiện đại, đòi hỏi kỹ năng cá nhân, tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp tập thể và tinh thần kỷ luật cao.