Cụ thể, năm 2026, UEF tuyển sinh theo 5 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; xét học bạ theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12; xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và xét kết quả kỳ thi V-SAT.

Điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay là UEF tổ chức kỳ thi V-SAT thành hai đợt: đợt 1 diễn ra ngày 12/4 và đợt 2 vào ngày 10/5. Đồng thời, UEF mở thêm ngành đào tạo An ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo lên 38 ngành.

Học sinh nghe tư vấn xét tuyển.

Bên cạnh đó, trường tuyển sinh 4 chương trình Tài năng, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế và Marketing, dành cho thí sinh trúng tuyển. Riêng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các trường THPT chuyên trên cả nước được tuyển thẳng vào chương trình Tài năng.

Thí sinh được đăng ký xét học bổng tuyển sinh sớm theo kết quả học kỳ 1 lớp 12 trước ngày 31/5. Căn cứ vào điểm học kỳ 1 của các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với ngành học, thí sinh đủ điều kiện về điểm số có thể đăng ký xét học bổng sớm.

Chính sách học bổng tuyển sinh gồm các mức 25%, 50% và 100%, căn cứ vào mức điểm tuyển sinh và điều kiện ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh. Thí sinh có chứng chỉ IELTS khi tham gia xét tuyển và trúng tuyển theo quy định sẽ được xét học bổng tương ứng; trong đó, thí sinh đạt IELTS từ 5.5 trở lên có cơ hội nhận học bổng từ 25% đến 100%.

Thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào các ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Tâm lý học, Quản trị sự kiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn được hưởng học bổng 50% học phí suốt khóa học 4 năm.

Ngoài ra, thí sinh trúng tuyển vào các ngành: Quan hệ quốc tế, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Công nghệ truyền thông, Khoa học dữ liệu, Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện và An ninh mạng được hưởng học bổng 35% học phí toàn khóa.

UEF cũng áp dụng học bổng cho thí sinh có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học thuật, thể thao, nghệ thuật; thí sinh các trường THPT chuyên trên cả nước với mức học bổng từ 25% đến 100%. Ngoài ra, nhà trường có Học bổng Giáo dục dành cho con, em ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên các Sở GD-ĐT, các trường THPT với mức hỗ trợ 50% học phí toàn khóa; Học bổng Gia đình trị giá 10% học phí cho sinh viên có người thân (bố, mẹ, anh chị, em ruột) đã và đang học tại UEF.

Về học phí, thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường được áp dụng chính sách ổn định học phí trong suốt khóa học. Bên cạnh đó, thí sinh trúng tuyển có chứng chỉ IELTS đầu vào từ 5.0 được miễn học phí 3 cấp độ tiếng Anh, tương đương giảm khoảng 30 triệu đồng; IELTS từ 5.5 trở lên được miễn học phí 4 cấp độ tiếng Anh, tương đương giảm khoảng 35 triệu đồng.