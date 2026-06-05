Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026.

Kỳ thi diễn ra ngày 24/5 tại 15 tỉnh, thành phố với 170.125 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,3% trên tổng số 173.121 thí sinh đăng ký. Đây là đợt thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của kỳ thi V-ACT, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những phương thức tuyển sinh đại học được nhiều thí sinh và cơ sở giáo dục đại học trên cả nước lựa chọn.

Theo kết quả phân tích, phân bố điểm thi đợt 2 tiếp tục có dạng gần chuẩn, với hình chuông cân đối. Phổ điểm trải rộng cho thấy đề thi có khả năng đánh giá thí sinh trên dải năng lực rộng và bảo đảm tính phân loại.

Cụ thể, khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm. Trong khi đó, khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên. Các số liệu cho thấy phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực, phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

So với đợt 1, phân bố điểm của đợt 2 có hình dạng tương đồng nhưng lệch trái nhẹ và trải rộng hơn. Điểm trung bình của đợt 2 đạt 670,9 điểm, thấp hơn mức 682,0 điểm của đợt 1. Độ phân tán điểm số lớn hơn cũng cho thấy đề thi tiếp tục đánh giá hiệu quả thí sinh ở nhiều mức năng lực khác nhau.

Thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM ngày 24/5. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Đại học Quốc gia TPHCM, sự lệch trái nhẹ của phổ điểm đợt 2 chủ yếu xuất phát từ tính đa dạng của hơn 170.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Trong số đó, 109.799 thí sinh dự thi cả hai đợt có kết quả cải thiện nhẹ, với điểm trung bình tăng từ 696,3 ở đợt 1 lên 713,7 ở đợt 2.

Ngược lại, nhóm 60.319 thí sinh chỉ dự thi đợt 2 có kết quả thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, qua đó kéo phổ điểm toàn bộ đợt 2 lệch trái so với đợt 1.