Đây là số lượng thí sinh tham dự cao nhất từ trước đến nay của kỳ thi. Năm 2026, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM được 118 trường đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng trong tuyển sinh.

Kỳ thi đợt 2 được tổ chức tại 15 địa phương, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả thi dự kiến được công bố ngày 6/6.

Bài thi đánh giá năng lực V-ACT năm 2026 tiếp tục được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đã điều chỉnh từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút với 120 câu hỏi trắc nghiệm gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ (60 câu gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh), Toán học (30 câu) và Tư duy khoa học (30 câu).

Cấu trúc bài thi hướng đến đánh giá các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu, giải quyết vấn đề và suy luận khoa học; qua đó đánh giá năng lực học tập đại học của thí sinh thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức.

Trước đó, ngày 5/4, đợt 1 của kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM đã diễn ra với sự tham gia của 133.489 thí sinh, đạt tỷ lệ dự thi 98,33%. Bước sang đợt 2, số lượng thí sinh đăng ký tiếp tục tăng mạnh và cao hơn đợt 1, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kỳ thi.