Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, chị La Thị Nhị (SN 1991, ở thôn Suối Bó, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai), nhân vật trong bài viết: “Người mẹ đi bẻ măng nuôi hai con thơ, nay nằm liệt giường cầu mong phép màu”.

Chị La Thị Nhị được bạn đọc giúp đỡ số tiền 135.400.171 đồng

Không có nghề nghiệp ổn định, một mình chị Nhị và hai con thơ quanh năm chỉ trông chờ vào ruộng nương và những chuyến đi rừng kiếm sống. Ai ngờ, trong chuyến đi hái măng vào đầu tháng 8/2025, chị Nhị bị trượt chân ngã xuống vách núi và bị chấn thương nặng: gãy cột sống cổ, liệt tủy, mất khả năng vận động từ cổ trở xuống.

Vì vết thương quá nặng, tình trạng nguy kịch nên chị được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay sau đó. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật đốt sống cổ. Với chi phí mổ và điều trị hết hơn 30 triệu đồng. Số tiền này đối với gia đình chị quá lớn.

Nhưng với quyết tâm cứu mạng chị, người thân trong gia đình đã chạy vạy vay mượn khắp nơi mới gom được hơn 30 triệu đồng để trang trải viện phí, thuốc men trong thời gian chị điều trị ở Việt Đức. Nhưng khi chuyển về bệnh viện tỉnh, gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn tiền để tiếp tục đóng viện phí.

Cảm thương hoàn cảnh của chị La Thị Nhị, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 135.400.171 đồng để chị có thêm động lực và điều kiện tiếp tục chữa trị. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình.

Anh La Tòn Chày (em trai chị Nhị) cho biết, hiện chị Nhị vẫn đang điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh. Do chân thương nặng nên chị phải điều trị lâu dài ở bệnh viện. Số tiền được các bạn đọc giúp đỡ chị lúc này thực sự rất quý giá: "Thay mặt chị, tôi xin cảm ơn các bạn đọc Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ để chị tôi vượt qua khó khăn, yên tâm chữa trị khỏe để sau này về còn chăm hai đứa con nhỏ".