Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Ngọc Hoàng (55 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trương Ngọc Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2023, anh Đ.N.T đến dự đám giỗ nhà nội của bạn gái tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cũ), nay là xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, anh T. gặp ông Hoàng. Sau đó, Hoàng tự giới thiệu đang công tác tại Sở GD-ĐT TPHCM. Lúc này, anh T. cho biết bản thân vừa dự thi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhưng chưa nhận được kết quả.

Đến tháng 7/2023, anh T. nhận được kết quả thi nhưng không trúng tuyển do thiếu 2 điểm. Khi đó, anh T. liên hệ ông Hoàng nhờ giúp đỡ để được vào học tại trường này và được đồng ý.

Sau đó, Hoàng nhiều lần yêu cầu anh T. chuyển tiền với lý do đưa cho Hội đồng tuyển sinh và một số cán bộ đang công tác tại trường và Sở GD-ĐT. Anh T. đã chuyển cho Hoàng hơn 134 triệu đồng nhưng không nhận được giấy báo trúng tuyển.

Dù nhiều lần hẹn trả lại tiền, Hoàng không thực hiện. Đến tháng 11/2025, anh T. đến trình báo Công an xã Vĩnh Kim.

Cơ quan điều tra sau đó mời ông Hoàng làm việc. Tại đây, ông Trương Ngọc Hoàng thừa nhận hành vi lừa đảo anh T. để chiếm đoạt số tiền trên.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Hoàng để tiếp tục điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.