Bệnh nhân L.V.L (17 tuổi, Cao Bằng) xuất hiện một nốt mụn bọc ở vùng mông khoảng một tháng trước khi nhập viện. Nghĩ đó là mụn tuổi dậy thì nên em không đi khám, không điều trị và không chú ý chăm sóc vùng tổn thương.

Bốn ngày trước khi nhập viện, L. bắt đầu mệt mỏi, ho nhiều, khạc đờm và khó thở tăng dần. Đến ngày vào viện cấp cứu, tình trạng của em trở nặng, khó thở dữ dội, đau tức ngực, tím tái, lơ mơ.

Tại bệnh viện tuyến dưới, bệnh nhân sốt cao 38,8 độ C, nhịp tim nhanh, mạch yếu, phổi thông khí kém và được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, suy đa tạng, rối loạn đông máu, rối loạn điện giải. Sau khi đặt nội khí quản thở máy, L. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi vào Trung tâm Hồi sức tích cực, người bệnh trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, phải thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao. Chụp CT lồng ngực cho thấy hai phổi có nhiều ổ áp xe kèm tràn khí, tràn dịch màng phổi hai bên. Cộng hưởng từ vùng mông - đùi phát hiện nhiều ổ áp xe lan rộng trong mô mềm, hoại tử vùng cùng cụt và toàn bộ cơ mông hai bên.

Các bác sĩ tiến hành dẫn lưu màng phổi, hút ra lượng lớn dịch mủ, đồng thời phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử. Kết quả xác định bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng thuốc (MRSA), gây áp xe phổi, áp xe vùng mông và tràn mủ màng phổi - tình trạng tiên lượng rất nặng.

Theo bác sĩ Huyền, nốt mụn vùng mông không được xử trí kịp thời đã trở thành ổ nhiễm khuẩn ban đầu. Do vị trí kín đáo, tổn thương âm thầm lan sâu vào mô mềm, gây hoại tử da và cơ. Vi khuẩn xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, đồng thời tạo các ổ nhiễm trùng thứ phát tại phổi, dẫn đến suy đa tạng.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, dẫn lưu mủ hai bên phổi và điều chỉnh rối loạn đông máu. Sau một thời gian điều trị, chức năng hô hấp của L. dần cải thiện nhưng tổn thương phổi vẫn còn nặng, cần theo dõi sát.

Bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình. Sau 2 tuần, L. có thể ngồi dậy, vết thương gần liền hoàn toàn và đang tập phục hồi chức năng, dự kiến ra viện trong thời gian tới.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các nốt mụn nhọt, áp xe ngoài da, đặc biệt ở vị trí kín đáo. Khi có dấu hiệu sưng đau, mưng mủ kéo dài, bệnh nhân cần đi khám sớm để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn lan rộng và nhiễm trùng huyết.

